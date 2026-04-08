La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) advirtió el requisito obligatorio para salir del país sin inconvenientes: el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM). Los mexicanos que viajen al extranjero tienen que presentar el documento antes de abordar en aeropuertos internacionales del país. La dependencia explicó que este documento, emitido de forma gratuita por el Instituto Nacional de Migración (INM), tiene fines estadísticos. Los interesados también pueden acceder al escanear un código QR especial y disponible en los 66 aeropuertos internacionales del país. No obstante, este trámite ahora puede realizarse en línea, utilizando la Llave MX. Esto es clave para cargar los datos personales de forma automática y sin perder tiempo. El FEM es obligatorio para quienes salen del país por vía aérea y requiere datos básicos del viajero y del traslado, como: El trámite puede realizarse con anticipación, uno o dos días antes del viaje, y toma aproximadamente dos minutos. Al finalizar, se genera un comprobante descargable que debe presentarse antes de abordar. Si se comete algún error en el llenado, es posible repetir el proceso sin inconvenientes. En caso de no contar con Llave MX, el formulario puede completarse de forma manual, seleccionando la opción correspondiente en la plataforma. El INM señala que este requisito permite llevar un registro de las salidas del país, así como facilitar el control migratorio y la elaboración de estadísticas oficiales, además de verificar la identidad y el propósito del viaje antes del abordaje.