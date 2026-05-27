La alcaldía Coyoacán inició un censo vehicular domiciliario en las colonias aledañas al Estadio Azteca.

En esta noticia Reforzarán seguridad y movilidad en la zona del Estadio Azteca

La alcaldía Coyoacán inició un censo vehicular domiciliario en las colonias aledañas al Estadio Azteca como parte de las acciones de organización y movilidad relacionadas con la Copa del Mundo.

El registro vehicular de la alcaldía Coyoacán y sus colonias busca identificar a los vehículos de residentes de la zona para facilitar el acceso y evitar afectaciones durante los operativos especiales previstos en los próximos meses.

CDMX se prepara colonia por colonia para recibir el Mundial 2026. Alcaldia_Coy

Autoridades locales advirtieron que algunos automovilistas enfrentaron restricciones a la circulación al no contar con la actualización de domicilio en sus registros oficiales, situación que complica la validación de residencia en los perímetros cercanos al estadio.

Por ello, personal de la alcaldía recorre las viviendas debidamente identificado para integrar el padrón vehicular y verificar la documentación correspondiente.

Inició el censo vehícular en la CDMX. Alcaldia_Coy

Reforzarán seguridad y movilidad en la zona del Estadio Azteca

Para el registro, los habitantes deben presentar una identificación oficial vigente, INE, licencia de conducir o pasaporte, además de una copia de la tarjeta de circulación de los vehículos a registrar. El gobierno de Coyoacán precisó que el trámite aplica únicamente para automóviles con domicilio en las colonias cercanas al Estadio Azteca.

Las autoridades insistieron en que el censo vehicular tiene como objetivo garantizar la movilidad y accesibilidad de los residentes durante los eventos internacionales previstos en la capital. Asimismo, pidieron a la población atender únicamente al personal plenamente identificado para evitar fraudes o irregularidades durante las visitas domiciliarias.

Coyoacán refuerza la seguridad en las colonias. Alcaldia_Coy

Gobierno de Coyoacán coordina acciones con SSC CDMX

En paralelo, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho; la subsecretaria Paulina Salazar Patiño y mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el objetivo de revisar estrategias de seguridad, movilidad y coordinación institucional rumbo a la Copa del Mundo y los operativos previstos en la demarcación.