La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que iniciará una huelga nacional el próximo 1 de junio, luego de concluir la Asamblea Nacional Representativa en la que participaron 10 secciones sindicales del país. Por este motivo, los estudiantes no asistirán a clases y podrán gozar de un fin de semana largo.

Los integrantes del magisterio informaron que las distintas secciones democráticas acordaron mantener la jornada de movilizaciones ante la falta de respuestas concretas del gobierno federal a sus principales demandas.

Paro de maestros en México y suspensión de clases Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Ante la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de atender nuestras demandas centrales y legítimas, se decidió continuar con la lucha”, expresaron representantes de la organización.

Reclamo docente en México

“Siguen siendo gobiernos al servicio de organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial; por eso no quieren modificar el tema de las Afores”, declaró Eva Hinojosa, integrante de la Sección XVIII de Michoacán.

Entre las principales peticiones de la CNTE se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Los docentes exigen regresar al esquema de jubilación por años de servicio, donde las mujeres puedan retirarse tras 28 años de trabajo y los hombres después de 30, sin depender de las Afores ni de las UMAS.

Asimismo, demandan eliminar las reformas educativas impulsadas durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de recuperar derechos laborales que, aseguran, fueron eliminados.

Otras de sus exigencias incluyen un incremento salarial del 100% al sueldo base y la reinstalación de trabajadores cesados por participar en movilizaciones . La CNTE busca que estos temas se discutan directamente con la presidenta mediante una mesa nacional de negociación.

CNTE rechaza aumento salarial anunciado por la SEP

El magisterio también rechazó el incremento salarial del 9% anunciado recientemente por el titular de la SEP, Mario Delgado.

“Parece un aumento importante, pero el problema es que solo el 4% va directamente al salario base y el resto corresponde a prestaciones. Por eso lo rechazamos categóricamente”, señalaron integrantes de la organización.

Oaxaca adelantará movilizaciones en las calles

Por su parte, Yenny Pérez Martínez, dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, informó que el magisterio oaxaqueño comenzará sus movilizaciones desde el 25 de mayo, antes del inicio formal de la huelga nacional.

La líder sindical sostuvo que el gobierno federal no ha dado respuestas claras sobre la derogación de las reformas educativas ni sobre las demandas relacionadas con justicia social y derechos laborales.

Además, criticó que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, no hable sobre las ganancias obtenidas por las administradoras de fondos para el retiro (Afores) ni sobre las deficiencias en los hospitales del ISSSTE.

“Presentan informes sobre las supuestas bondades del gobierno, pero no responden a nuestras demandas centrales. Por eso vamos a continuar con nuestra exigencia”, concluyó.