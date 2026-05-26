En esta noticia ¿Cuánto cobra el Tren Suburbano de Buenavista al AIFA?

El Gobierno confirmó la reanudación del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA. El servicio del transporte público ya funciona de forma completa, con salidas cada 30 minutos.

En detalle, el servicio volvió a operar con salidas cada 30 minutos desde ambas terminales: Buenavista y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). A través de sus redes sociales, se informó: “El servicio del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA reanuda su operación habitual. Los trenes continúan realizando salidas cada 30 minutos desde ambas terminales. Gracias por tu paciencia y comprensión” .

Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA Archivo

Los usuarios reportaron retrasos y tiempos de espera de hasta 35 minutos en el ramal Lechería-AIFA, principalmente en estaciones como Cueyamil, Prados Sur y AIFA.

¿Cuánto cobra el Tren Suburbano de Buenavista al AIFA?

El Tren Suburbano que conecta Buenavista con AIFA ya no tendrá la tarifa promocional de 45 pesos, ya que el costo del viaje completo aumentará hasta 110 pesos, según el nuevo esquema tarifario publicado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Hace unos días, las autoridades encargadas de la operación del Tren Suburbano al AIFA anunciaron las nuevas tarifas que aplicarán para este sistema ferroviario que enlaza la Ciudad de México con el Estado de México.

El servicio, también conocido como “Tren Felipe Ángeles”, inició operaciones el pasado 26 de abril con un costo promocional de 45 pesos por trayecto completo, como parte de una estrategia para incentivar el uso del nuevo transporte y familiarizar a los usuarios con el sistema.

No obstante, desde su puesta en marcha, el director de Banobras, Jorge Mendoza, adelantó que el precio sería temporal y que las tarifas serían ajustadas una vez concluido el primer mes de operación.