Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó que la autopista México -Querétaro, una de las vías de mayor tránsito en el país, experimentará cierre parciales y totales entre el 22 y 26 de abril. Las obras, necesarias para reacondicionar la vía e instalar infraestructura metálica, obligarán a miles de conductores a modificar sus rutas o ajustar sus horarios de viaje. Los trabajos se concentrarán en dos puntos específicos de la autopista. El primer frente de obras está ubicado en el kilómetro 52, en dirección a Ciudad de México, a unos 10 kilómetros antes de la Plaza de Cobro Tepotzotlán. En ese tramo, los cierres de carriles operarán de 8:00 a 18:00 horas según el siguiente orden: El segundo frente de intervención se localiza en el kilómetro 47, en dirección a Querétaro, aproximadamente cuatro kilómetros después de la misma plaza de cobro. En este punto, los cierres escalonados se llevarán a cabo así: Según informó Capufe, las restricciones viales responden a trabajos de acondicionamiento estructural de la autopista, junto con la instalación de infraestructura metálica en tramos específicos. Se trata de labores de mantenimiento mayor que no pueden realizarse con la vía en plena operación, por lo que se optó por un esquema de cierres escalonados que busca minimizar el impacto sobre el flujo vehicular. La autopista México-Querétaro es una arteria estratégica para la economía nacional: conecta la capital del país con el Bajío, una de las regiones industriales y agrícolas de mayor dinamismo. Por su trazo circulan diariamente miles de vehículos particulares, autobuses de pasajeros y unidades de carga pesada que transportan mercancías entre distintos puntos del centro y occidente del territorio. Cualquier interrupción en esta vía tiene repercusiones directas tanto en la movilidad cotidiana como en la cadena logística regional. Ante las afectaciones previstas, Capufe emitió una serie de recomendaciones para quienes tengan previsto transitar por la autopista durante los días de intervención: