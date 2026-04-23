Elon Musk volvió a quedar en el centro de la controversia tras la aprobación de un ambicioso proyecto energético en Estados Unidos. La medida permitiría abastecer con enormes cantidades de energía a uno de sus mayores desarrollos tecnológicos. Sin embargo, detrás del avance de este emprendimiento crecen las denuncias por el impacto ambiental y sanitario que podría generar en miles de familias de la región. Organizaciones civiles y ambientales advierten que el proyecto convertiría a la zona en uno de los mayores focos de contaminación del aire del sur del país. El gobierno de Mississippi otorgó un permiso de aire a la empresa xAI, propiedad de Elon Musk, para operar decenas de turbinas de gas metano en Southaven, cerca de la frontera con Tennessee. La autorización contempla el funcionamiento de 41 turbinas de gas destinadas a suministrar energía al enorme centro de datos Colossus 2, ubicado en Memphis. La aprobación del proyecto generó cuestionamientos por la rapidez con la que fue autorizada, apenas tres semanas después del cierre del período de comentarios públicos. De acuerdo con documentos internos del Departamento de Calidad Ambiental de Mississippi (MDEQ) y de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), existió presión para acelerar el visto bueno. La National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) y el Southern Environmental Law Center (SELC) sostienen que el permiso presenta fallas graves que podrían violar la ley federal. Las organizaciones denuncian que las turbinas liberarían contaminantes que forman smog y sustancias químicas dañinas como formaldehído. También alertan por emisiones de material particulado fino PM2.5, capaz de ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo. Este tipo de contaminación está vinculado con enfermedades como: Además, aseguran que la audiencia pública se realizó el mismo día de las elecciones y lejos de las comunidades afectadas. Con información de EFE