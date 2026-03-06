Recientemente, Claudia Sheinbaum dio a conocer un proyecto para ampliar de 10 a 12 carriles la autopista México–Querétaro en el tramo que va de Tepalcapa, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, hasta Tepotzotlán. Se trata de un avance significativo en materia de seguridad vial, que además aliviará de forma directa el nivel de tráfico. La obra contemplaría una inversión superior a 15,000 millones de pesos y busca principalmente reducir el fuerte congestionamiento vehicular que se registra en esta vía, por la que circulan diariamente cerca de 210,000 vehículos. Conoce los detalles de este proyecto y prepárate para circular en la vía pública sin inconvenientes. Ten en cuenta que el resultado final podría tardar al menos dos años. El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza Sánchez, explicó que el plan incluye no solo la ampliación de carriles, sino también la modernización de los carriles laterales para optimizar el flujo vehicular. Durante la presentación del proyecto, el funcionario detalló que la ejecución de las obras podría tomar alrededor de 30 meses y que se prevé la generación de 800 empleos directos y 1,200 indirectos. Esta autopista es una de las vías más transitadas del país y conecta a municipios como: “El objetivo es mejorar la movilidad desde la Ciudad de México hacia Querétaro y continuar el corredor hacia San Luis Potosí, Matehuala, Saltillo y Monclova, hasta llegar a los cruces fronterizos”, señaló Jorge Mendoza Sánchez, Directos General de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Babonbras). Especialistas en movilidad advirtieron que la saturación en la autopista México-Querétaro está relacionada con el crecimiento del parque vehicular en la zona metropolitana del Valle de México, además del aumento del transporte de mercancías que circula diariamente por este corredor logístico. Si la obra se desarrolla conforme a lo planeado, podría convertirse en una de las intervenciones carreteras más relevantes del centro del país en los próximos años, con el potencial de mejorar la movilidad, fortalecer la logística del transporte y reducir los tiempos de traslado para miles de usuarios que circulan a diario esta autopista.