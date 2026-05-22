La empresa prepara una ofensiva tecnológica para competir contra Telcel. El plan incluye inteligencia artificial, infraestructura más económica y una reducción de costos para ganar mercado en el país.

El negocio de las telecomunicaciones en México estaría a punto de entrar en una nueva etapa de competencia. La compañía detrás de Movistar comenzó a impulsar una estrategia enfocada en inteligencia artificial y antenas de menor costo para enfrentar el dominio de Telcel, propiedad del magnate Carlos Slim.

La apuesta busca transformar la manera en que se despliegan y operan las redes móviles. Con menores gastos de infraestructura y procesos automatizados, el nuevo dueño de Movistar pretende mejorar cobertura, eficiencia y capacidad de competencia dentro del mercado mexicano.

Tiembla el poder de Carlos Slim: a nueva estrategia de Movistar México para competir contra Telcel

La compañía apostará por sistemas de inteligencia artificial para optimizar el funcionamiento de su red móvil. De esta manera, dicha tecnología permitirá detectar fallas, administrar recursos y mejorar el rendimiento de las antenas en tiempo real .

La empresa prepara una ofensiva tecnológica para competir contra Telcel. El plan incluye inteligencia artificial, infraestructura más económica y una reducción de costos para ganar mercado en el país.

Con este modelo, la empresa busca reducir costos operativos y acelerar la expansión de sus servicios en distintas zonas del país. La automatización también ayudará a disminuir tiempos de respuesta ante problemas técnicos.

El proyecto apunta a operar redes más eficientes sin depender de inversiones tan elevadas como las que históricamente realizaron los grandes operadores de telecomunicaciones. La estrategia coloca a Movistar en una nueva etapa de competencia directa contra Telcel, especialmente en un contexto donde el consumo de datos móviles sigue creciendo año tras año.

Antenas más baratas, pero igual de efectivas

Otro de los ejes centrales del plan es el despliegue de antenas más económicas y sencillas de instalar. Esto permitiría ampliar la cobertura móvil con costos considerablemente menores.

La empresa buscará utilizar infraestructura más flexible para llegar a regiones donde el despliegue tradicional suele resultar más lento o costoso. El objetivo es aumentar presencia sin elevar demasiado el gasto operativo.

Especialistas del sector consideran que este tipo de tecnología podría modificar la dinámica competitiva del mercado mexicano, especialmente si logra reducir precios y acelerar el acceso a conectividad.

Además, la reducción de costos en infraestructura podría traducirse en planes más atractivos para los usuarios y en una presión mayor para el resto de las compañías del sector.

Por qué esto implica una amenaza para el imperio de Carlos Slim

Durante años, Telcel se consolidó como el operador dominante de telefonía móvil en México gracias a su cobertura e infraestructura. La empresa mantiene una posición clave dentro del mercado nacional de telecomunicaciones.

Sin embargo, el avance de herramientas basadas en inteligencia artificial y modelos de operación más baratos comenzó a modificar las reglas de competencia entre las compañías del sector.

La nueva estrategia de Movistar busca aprovechar precisamente ese cambio tecnológico para disputar terreno frente al negocio encabezado por Carlos Slim.

Aunque la empresa de Carlos Slim continúa liderando el mercado, la aparición de modelos más eficientes y menos costosos podría abrir una nueva batalla en la industria de telecomunicaciones mexicana.