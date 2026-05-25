Mercado Libre quiere expandir su presencia financiera en México más allá de pagos, seguros y banca digital.

La compañía argentina solicitó formalmente en marzo de 2025 autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para constituirse y operar como sociedad gestora de fondos de inversión a través de Mercado Pago Fondos, de acuerdo con su reporte anual presentado ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

La firma detalló que la operación se realizaría mediante una nueva subsidiaria que será constituida legalmente una vez que el regulador mexicano apruebe la solicitud.

“A la fecha de esta presentación, dicha autorización permanece pendiente de aprobación”, señaló la empresa en el documento.

La solicitud forma parte de la expansión financiera de Mercado Libre en México, donde también espera autorización para operar como institución de banca múltiple.

Con ello, la compañía busca construir un ecosistema financiero más amplio alrededor de Mercado Pago, su brazo fintech, que actualmente opera servicios de pagos electrónicos, crédito y seguros.

Mercado Libre apunta a un mercado de 5 billones de pesos

La entrada de Mercado Libre ocurre en un momento de clave de crecimiento para la industria mexicana de fondos de inversión.

El sector alcanzó un récord de 5 billones de pesos en activos administrados al cierre de abril, lo que representó un crecimiento de 20.6% frente al cierre de diciembre de 2024.

La base de inversionistas también mostró una expansión acelerada al pasar de 11.6 millones a 17.3 millones de cuentas en el mismo periodo, mientras que el número de fondos operando en México ascendió a 638, según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

Una vez aprobada la licencia, Mercado Pago Fondos podría administrar recursos de inversionistas mexicanos mediante instrumentos de deuda y renta variable, en línea con modelos fintech que ya opera la empresa en otros mercados de América Latina.

Mercado Pago profundiza apuesta fintech

La estrategia refleja el objetivo de Mercado Libre de consolidar un modelo financiero integral en México, uno de sus principales mercados en la región.

En 2022, la CNBV autorizó a Mercado Pago como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), lo que le permitió operar servicios de pagos digitales bajo regulación financiera mexicana.

La empresa también obtuvo autorización para operar seguros mediante Mercado Insurtech y actualmente mantiene pendiente la aprobación para convertirse en banco.

Crecimiento financiero con presión en rentabilidad

Al cierre del primer trimestre, Mercado Libre reportó ingresos por encima de las expectativas del mercado, con un crecimiento de 49% anual. Sin embargo, la utilidad neta cayó 15.5% a 417 millones de dólares, desde 494 millones de dólares un año antes.

Para el segundo trimestre, la empresa prevé ingresos por alrededor de u$s9,160 millones y un beneficio por acción cercano a u$s10.85, mientras que para el tercer trimestre estima ganancias por acción de u$s12.7, equivalente a un crecimiento anual de 17%.

Las acciones de MELI acumulan una caída superior a 17% en lo que va de 2026, según datos compilados por Bloomberg.

Pese a ello, el consenso de analistas sigue siendo mayoritariamente optimista. De los 25 analistas que siguen a la emisora, 21 mantienen recomendación de compra, mientras que el precio objetivo promedio anticipa un potencial de alza de 34% en los próximos 12 meses, hasta 2,230 dólares por acción.