La presidenta de México lanzó un duro mensaje contra Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca durante su conferencia matutina. El enfrentamiento escaló rápidamente y la televisora respondió a las acusaciones.

La tensión entre el Gobierno y Ricardo Salinas Pliego volvió a subir de tono luego de que Claudia Sheinbaum pidiera públicamente a la ciudadanía dejar de ver TV Azteca. La declaración ocurrió durante una conferencia en Palacio Nacional y generó una fuerte reacción en redes sociales.

El conflicto surgió tras cuestionamientos sobre una campaña de mantas y mensajes colocados en distintos puntos del país, donde algunos funcionarios de Morena fueron señalados como presuntos “narcogobernadores”. La mandataria vinculó la difusión de estos materiales con perfiles cercanos al empresario mexicano.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre TV Azteca y Salinas Pliego?

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre las lonas y mensajes difundidos por el colectivo “Mexicanos al grito de Paz”, organización que ha impulsado críticas contra integrantes del Gobierno federal.

En respuesta, la presidenta lanzó un mensaje directo contra la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego. “No vean TV Azteca”, expresó frente a medios de comunicación, al tiempo que acusó a ciertos espacios de difundir información falsa y campañas de ataque contra su administración.

La mandataria también ironizó sobre una posible reacción inmediata del empresario mexicano en redes sociales. Según sostuvo, “Salinas Pliego probablemente estaría escribiendo un mensaje en ‘X’ tras sus declaraciones.

La presidenta de México lanzó un duro mensaje contra Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca durante su conferencia matutina. El enfrentamiento escaló rápidamente y la televisora respondió a las acusaciones.

Las declaraciones rápidamente provocaron polémica y dividieron opiniones tanto en el ámbito político como en plataformas digitales, donde el tema se convirtió en tendencia durante varias horas.

TV Azteca respondió a Sheinbaum tras el llamado a no ver la televisora

Horas después de las declaraciones presidenciales, TV Azteca respondió públicamente al señalamiento realizado desde Palacio Nacional. La televisora consideró que el llamado de la mandataria representaba un intento de censura contra un medio de comunicación.

En su posicionamiento, la empresa aseguró que el exhorto de Sheinbaum “será inútil” y defendió su línea editorial frente a las acusaciones realizadas por el Gobierno federal.

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego también reaccionó en redes sociales y volvió a lanzar críticas contra integrantes de la llamada Cuarta Transformación, profundizando el enfrentamiento público con la administración federal.

El choque entre ambas partes ocurre en medio de una relación ya deteriorada por disputas fiscales, críticas políticas y señalamientos constantes entre el empresario y el Gobierno.

La disputa entre Sheinbaum y Salinas Pliego vuelve a escalar

La confrontación entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas Pliego no es nueva. En distintas ocasiones, la presidenta ha cuestionado públicamente al empresario por temas relacionados con adeudos fiscales y el manejo de información en medios de comunicación.

En paralelo, el dueño de TV Azteca ha mantenido una postura crítica frente al Gobierno federal y ha utilizado sus redes sociales para responder a las acusaciones realizadas desde Palacio Nacional.

En su posicionamiento, la empresa aseguró que el exhorto de Sheinbaum “será inútil” y defendió su línea editorial frente a las acusaciones realizadas por el Gobierno federal. Fuente: EFE José Méndez

El nuevo episodio ocurre además en un contexto delicado para la generadora de contenidos, luego de que la empresa iniciara recientemente un proceso de reestructuración financiera y concurso mercantil voluntario .

Mientras tanto, el cruce entre la mandataria y el empresario continúa generando reacciones dentro y fuera del ámbito político, alimentando uno de los enfrentamientos mediáticos más visibles del país.