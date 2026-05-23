Los ciudadanos pueden descargar el certificado del Sisbén IV directamente desde los portales oficiales del Gobierno.

El Sisbén IV continúa siendo una de las principales herramientas utilizadas por el Estado colombiano para identificar a las familias que pueden acceder a programas sociales y subsidios durante 2026. A través de sus plataformas digitales, los ciudadanos pueden consultar su clasificación y descargar el certificado oficial sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

De acuerdo con la información oficial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), mantener actualizados los datos dentro del sistema resulta fundamental para acceder a beneficios como subsidios de vivienda, salud, Colombia Mayor o Renta Ciudadana.

¿Cómo descargar el certificado del Sisbén en línea?

Las personas interesadas en consultar su información deben ingresar exclusivamente a los canales oficiales habilitados por el Gobierno Nacional para evitar fraudes o errores en el proceso. Una vez dentro del portal del Sisbén o del Portal Ciudadano, el usuario debe seleccionar la opción “Consultar grupo Sisbén”, elegir el tipo de documento e ingresar el número correspondiente.

Tras realizar la consulta, el sistema permite visualizar la clasificación socioeconómica asignada y descargar el certificado en formato PDF mediante la opción “Imprimir” o el ícono de descarga. Las autoridades recomiendan verificar que el documento incluya el código único de validación y la fecha de expedición, ya que estos datos son necesarios para realizar trámites ante distintas entidades.

Los ciudadanos pueden descargar el certificado del Sisbén IV directamente desde los portales oficiales del Gobierno. Archivo

Además, quienes hayan realizado recientemente la encuesta del Sisbén deben tener en cuenta que el sistema puede tardar alrededor de 72 horas en habilitar los resultados.

Sisbén IV: qué significa cada grupo del sistema

El modelo actual divide a la población en cuatro grandes grupos, identificados con letras entre la A y la D, según las condiciones económicas y sociales de cada hogar.

El Grupo A corresponde a población en pobreza extrema y reúne a las familias con menor capacidad de generación de ingresos. Está dividido en cinco subgrupos.

El Grupo B incluye hogares en condición de pobreza moderada y contempla siete niveles diferentes según las características socioeconómicas registradas.

El Grupo C clasifica a la población vulnerable, es decir, personas con riesgo de caer en situación de pobreza. Esta categoría cuenta con 18 subgrupos.

El Grupo D agrupa a la población considerada no pobre y no vulnerable, segmentada en 21 subcategorías.

La clasificación socioeconómica determina el acceso a subsidios y programas sociales en Colombia. (Fuente: Shutterstock).

Los cambios tecnológicos implementados en el sistema

El Sisbén IV incorporó herramientas digitales que permiten agilizar las encuestas y mejorar la precisión de la información recolectada.

Entre las principales novedades aparecen el registro digital inmediato desde dispositivos móviles, la actualización permanente de bases de datos y el uso de SisbenAPP para facilitar las visitas y validaciones realizadas por los encuestadores.

Gracias a estas herramientas, el Gobierno busca reducir errores, acelerar los tiempos de respuesta y garantizar que las ayudas estatales lleguen a las familias que realmente las necesitan.