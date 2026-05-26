Comcast acordó un fondo de u$s 117,5 millones para compensar a clientes cuyos datos fueron expuestos en una brecha de seguridad en octubre de 2023. Los afectados pueden recibir hasta u$s 10.000 por pérdidas documentadas o un pago alternativo de u$s 50. El plazo fue extendido hasta el 14 de septiembre de 2026.

La mayor empresa de telecomunicaciones por cable de Estados Unidos, dueña de Xfinity, notificó a los afectados el 18 de diciembre de 2023 y negó irregularidades, pero aceptó el acuerdo para evitar un juicio.

¿Quiénes pueden reclamar el pago de Comcast y cuánto corresponde?

Solo califican quienes recibieron la notificación oficial de Comcast en diciembre de 2023 . No todos los suscriptores de Xfinity están incluidos: la elegibilidad se limita a los identificados en ese aviso.

El acuerdo ofrece dos opciones de pago, alternativas entre sí y no acumulables:

Opciones de compensación

Hasta u$s 10.000 para quienes presenten comprobantes de pérdidas vinculadas a la brecha (estados de cuenta, facturas, recibos).

Aproximadamente u$s 50 sin documentación. El monto puede variar según el total de reclamos, ya que el fondo es finito.

Servicios de protección de identidad disponibles automáticamente para todos los miembros una vez aprobado el acuerdo.

Solo califican quienes recibieron la notificación oficial de Comcast en diciembre de 2023. Pixabay

¿Cómo reclamar el pago antes de que venza el plazo?

Los elegibles deben completar el formulario en comcastbreachsettlement.com antes del 14 de septiembre de 2026. Quienes no tengan su código de identificación pueden verificar su elegibilidad desde el mismo sitio.

Quienes quieran excluirse del acuerdo —y conservar el derecho a demandar por separado— deben solicitarlo antes del 1 de julio de 2026. Los que no actúen seguirán dentro del acuerdo, pero no recibirán ningún pago en efectivo.