La nueva ley define a la UAEMéx como un organismo público descentralizado con plena autonomía en su régimen interior y patrimonio propio.

La Universidad Autónoma del Estado de México dio paso a una profunda transformación jurídica y democrática con la expedición de su nueva Ley. Este cambio normativo surge como respuesta directa a las demandas de una comunidad que, “desde los primeros meses de 2025, expresó su inconformidad con un modelo político-administrativo que se considera rebasado debido a la concentración del poder”.

Aquel “verano del 2025 hizo patente que esta casa de estudios no es solo un lugar de conocimiento, sino un espacio vivo de debate, participación y discusión”, lo que evidenció la necesidad de replantear las estructuras internas de funcionamiento.

Tras las protestas de 2025 contra la concentración discrecional del poder, la nueva ley descentraliza las decisiones mediante elecciones democráticas, voto ponderado estudiantil y un Órgano Electoral autónomo.

Se reconoce formalmente a la educación y a la ciencia como un bien público y un derecho humano fundamental para toda la sociedad. Fuente: UAEMéx

Cinco cambios claves para los alumnos con la nueva Ley UAEMéx

La nueva Ley de la UAEMéx transforma la vida estudiantil al ampliar la democracia interna, garantizar espacios seguros y asegurar que la situación económica no sea un obstáculo para el estudio

Eliminación progresiva de cuotas : Se establece el compromiso de avanzar gradualmente hacia la gratuidad de la inscripción y reinscripción para que ningún alumno quede excluido por razones económicas.

Voto ponderado e histórico : Se reconoce un principio de voto donde el sufragio estudiantil equivale al doble del emitido por el personal académico o administrativo.

Mayor representación en el Consejo : Se amplían los espacios de representación estudiantil en el Consejo Universitario para cada Centro Universitario, Unidad Académica Profesional y plantel de preparatoria.

Presupuesto participativo : El alumnado podrá incidir directamente en la definición de prioridades financieras, proponiendo, debatiendo y votando proyectos.

Entornos más seguros: Se consideran faltas graves y se sancionan conductas de acoso, hostigamiento y violencia de género, incluso si ocurren fuera de las instalaciones.

La legislación crea el Órgano Electoral Universitario, un ente autónomo que garantiza la democracia y vigila los comicios internos. Fuente: UAEMéx

La UAEMéx con más control y democratización interna

Para dejar atrás el viejo esquema, la nueva legislación introduce mecanismos de control y democratización interna. Entre las reformas más significativas destaca la reconfiguración del Consejo Universitario para resolver un “rezago histórico”, otorgando “representación, con voz y voto, en el Consejo Universitario a los Centros Universitarios y a las Unidades Académicas Profesionales”, sectores regionales que anteriormente estaban relegados de la toma de decisiones.

Asimismo, se incorpora la paridad de género y la “obligación el principio de alternancia de género en cargos clave como la Rectoría”.

El control del ejercicio del poder y la transparencia se consolidan mediante el fortalecimiento de la fiscalización. La ley regula el Órgano Interno de Control, dotado de “autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones”, encargado de investigar y calificar actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas.

Además, se establece que la persona titular de la Rectoría deberá “atender en tiempo y forma las auditorías que sean practicadas a la Universidad tanto por los órganos fiscalizadores federales y estatales, como por el Órgano Interno de Control”.

La normativa abraza principios de vanguardia al reconocer a los animales no humanos como “seres sintientes” con “la capacidad biológica y consciente de percibir el mundo, experimentar sensaciones físicas y emociones”.

Con este andamiaje, aprobado por unanimidad en el Consejo Universitario, la UAEMéx se proyecta hacia el futuro bajo un modelo de “autonomía responsable”, y un firme compromiso con la transparencia y la participación democrática de su comunidad.