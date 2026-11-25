En Baja California, la ley obliga a centros comerciales a dar 40 minutos gratis de estacionamiento a sus clientes, incluso si lo opera un tercero.

La Ley de Edificaciones del Estado de Baja California establece que los centros comerciales deben ofrecer estacionamiento gratuito durante los primeros 40 minutos a sus clientes. La disposición alcanza a los establecimientos, incluso cuando el servicio sea administrado por una empresa externa, y busca garantizar un período sin costo para quienes acuden a estos espacios.

La medida fue incorporada en abril de 2025, aunque su aplicación generó controversias judiciales y distintos centros comerciales recurrieron a amparos para evitar que se les exigiera cumplir con la normativa mientras se resuelven sus procesos.

¿Qué dice la Ley de Edificaciones sobre el estacionamiento gratuito?

La obligación está contemplada en el artículo 22 de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, que fue reformado mediante el Decreto número 84, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de abril de 2025.

El texto establece que los centros comerciales, independientemente del mecanismo utilizado para el ingreso y salida de vehículos o de quién administre el estacionamiento, deberán otorgar a sus clientes los primeros 40 minutos sin costo.

La reforma fue aprobada por el Congreso estatal y entró en vigor al día siguiente de su publicación. Además, se estableció un plazo de 60 días naturales para que los ayuntamientos adecuaran sus reglamentos municipales.

Transcurridos los primeros 40 minutos de cortesía en plazas de Baja California, los establecimientos pueden cobrar las tarifas correspondientes. Fuente: Magnific

¿Qué plazas comerciales deben ofrecer los 40 minutos gratis?

La disposición está dirigida a los centros comerciales y contempla también aquellos estacionamientos que son operados por terceros, por lo que la contratación de una empresa externa no elimina la obligación prevista en la legislación.

El beneficio está destinado a los clientes de los establecimientos. La ley no establece que cualquier persona pueda utilizar el estacionamiento gratuitamente sin acudir a los comercios o hacer uso de sus servicios.

Una vez transcurridos los primeros 40 minutos, los establecimientos pueden cobrar las tarifas correspondientes por el tiempo adicional.

Las controversias que generó la ley

La aplicación de la medida generó controversias judiciales. De acuerdo con información publicada el 16 de noviembre de 2026 por El Sol de Tijuana, distintos centros comerciales promovieron amparos contra la obligación.

El diputado Eligio Valencia López informó que se presentaron más de 40 recursos y que alrededor de ocho ya habían sido resueltos. Algunos establecimientos cuentan con suspensiones judiciales que les permiten no aplicar temporalmente la disposición mientras se analiza el fondo de sus casos.