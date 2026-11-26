El lanzamiento fue anunciado el 26 de noviembre de 2026 y amplía la oferta de soluciones vinculadas con la movilidad eléctrica dentro de Mercado Libre.

Tesla se incorpora como Tienda Oficial a Mercado Libre en México, una alianza que permitirá a los consumidores adquirir soluciones de carga para vehículos eléctricos directamente a través de la plataforma de comercio electrónico.

La propuesta contempla inicialmente dos productos de la marca: el Universal Wall Connector y el Mobile Connector, diseñados para facilitar la carga de vehículos eléctricos en distintos espacios y situaciones.

El lanzamiento fue anunciado el 26 de noviembre de 2026 y amplía la oferta de soluciones vinculadas con la movilidad eléctrica dentro de Mercado Libre. Los usuarios podrán acceder a los productos mediante la Tienda Oficial de Tesla en la plataforma.

Mercado Libre y Tesla: qué productos de carga estarán disponibles

El Universal Wall Connector está pensado para cargar vehículos eléctricos en casas, departamentos, propiedades turísticas y lugares de trabajo. Según la información proporcionada, ofrece una potencia de 11.5 kW y puede agregar hasta 70 kilómetros de autonomía por hora de carga en un vehículo Tesla.

Los usuarios podrán acceder a los productos mediante la Tienda Oficial de Tesla en la plataforma. jetcityimage

Una de sus características es el adaptador J1772 integrado, que permite utilizarlo también para cargar vehículos eléctricos que no sean de Tesla. Además, el equipo puede programarse y monitorearse mediante la aplicación de Tesla, recibe actualizaciones inalámbricas por Wi-Fi y puede instalarse tanto en interiores como en exteriores.

El segundo producto es el Mobile Connector, un cargador portátil pensado para utilizarse cuando se necesita cargar el vehículo durante un viaje o en distintos lugares. Se conecta a un tomacorriente y ofrece diferentes velocidades de carga según el adaptador utilizado.

Tesla en Mercado Libre México: cómo funcionan sus cargadores

El Mobile Connector incluye los adaptadores NEMA 5-15 y NEMA 14-50, un cable de seis metros y una bolsa de almacenamiento. Con el primero puede agregar hasta 4.8 kilómetros de autonomía por hora, mientras que con el segundo puede alcanzar hasta 48 kilómetros por hora, dependiendo del vehículo.

El producto también se diferencia por su fabricación: el Mobile Connector es fabricado en México. De esta manera, la nueva Tienda Oficial de Tesla incorpora tanto una alternativa fija de carga como una opción portátil para los usuarios de vehículos eléctricos.

La incorporación de Tesla representa una nueva categoría dentro de la oferta de Mercado Libre México, que suma soluciones de carga para consumidores que utilizan vehículos eléctricos. La plataforma destacó que los compradores podrán acceder a las opciones de pago y logística disponibles en su marketplace.