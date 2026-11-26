La Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato sirve para diferentes trámites a nivel nacional, algunos de los más comunes son para la afiliación de la pareja al seguro médico del IMSS o ISSSTE, tramitar la pensión por viudez o fallecimiento, o solicitar créditos hipotecarios en pareja.
En cualquiera de los casos que cada pareja demande, este trámite se debe solicitar ante el Registro Civil de forma presencial.
Dónde tramitar la Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato
Para solicitar la Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato, el Registro Civil indica que se debe “acudir a la Dirección General del Registro Civil”, allí se puede tramitar tanto la Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato com la Constancia de Declaración de Cesación del Concubinato.
Requisitos exigidos por el Registro Civil para expedir la Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato
La Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato acredita oficialmente que dos personas libres de matrimonio viven juntas de forma pública, constante y permanente, comúnmente por un mínimo de 2 años, o menos si tienen hijos en común.
Requisitos a llevar:
- Identificación oficial de ambas personas solicitantes
- Acta de nacimiento de ambas personas solicitantes
- Constancia que acredite la inexistencia de matrimonio vigente de cada una de las personas solicitantes
- En caso de tener hijos en común, adjuntar el acta de nacimiento de los hijos
- Comprobante del domicilio en el que cohabitan las personas interesadas, y que radiquen en la CDMX
- Comprobante del domicilio en el que cohabitan las personas interesadas, y que radiquen en la CDMX
La identificación oficial permite que se entregue Credencial para Votar del INE, Cédula Profesional, Pasaporte o bien la Constancia de Identidad.
Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato sin hijos en común
El Registro Civil indica que si la pareja que quiere tramitar la Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato no tiene hijos en común: “Deberá adjuntarse un escrito firmado por ambas personas, en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que han convivido de manera constante y permanente por un periodo mínimo de dos años”.
El trámite es gratuito y se debe realizar en las oficinas del Registro Civil de cada ciudad, municipio, localidad o barrio que cuente con atención de las oficinas públicas del Registro Civil. “Horarios de atención: Oficina Central de 08:00 a 16:00 / Juzgados de Registro Civil de 08:00 a 15:00”, indica el Gobierno de la Ciudad de México.