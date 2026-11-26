La Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato se tramita gratis en el Registro Civil y sirve para afiliar a la pareja al IMSS o ISSSTE y pedir créditos hipotecarios.

La Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato sirve para diferentes trámites a nivel nacional, algunos de los más comunes son para la afiliación de la pareja al seguro médico del IMSS o ISSSTE, tramitar la pensión por viudez o fallecimiento, o solicitar créditos hipotecarios en pareja.

En cualquiera de los casos que cada pareja demande, este trámite se debe solicitar ante el Registro Civil de forma presencial.

Dónde tramitar la Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato

Para solicitar la Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato, el Registro Civil indica que se debe “acudir a la Dirección General del Registro Civil”, allí se puede tramitar tanto la Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato com la Constancia de Declaración de Cesación del Concubinato.

Para obtener la Constancia de Existencia de Concubinato se requiere acreditar que dos personas libres de matrimonio viven juntas de forma constante, por al menos dos años o con hijos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Requisitos exigidos por el Registro Civil para expedir la Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato

La Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato acredita oficialmente que dos personas libres de matrimonio viven juntas de forma pública, constante y permanente, comúnmente por un mínimo de 2 años, o menos si tienen hijos en común.

Requisitos a llevar:

Identificación oficial de ambas personas solicitantes

Acta de nacimiento de ambas personas solicitantes

Constancia que acredite la inexistencia de matrimonio vigente de cada una de las personas solicitantes

En caso de tener hijos en común, adjuntar el acta de nacimiento de los hijos

Comprobante del domicilio en el que cohabitan las personas interesadas, y que radiquen en la CDMX

Comprobante del domicilio en el que cohabitan las personas interesadas, y que radiquen en la CDMX

La identificación oficial permite que se entregue Credencial para Votar del INE, Cédula Profesional, Pasaporte o bien la Constancia de Identidad.

Entre los requisitos para tramitar el concubinato en CDMX destacan identificación oficial, actas de nacimiento, constancia de inexistencia de matrimonio y comprobante de domicilio. Fuente: Gobierno CDMX

Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato sin hijos en común

El Registro Civil indica que si la pareja que quiere tramitar la Constancia de Declaración de Existencia de Concubinato no tiene hijos en común: “Deberá adjuntarse un escrito firmado por ambas personas, en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que han convivido de manera constante y permanente por un periodo mínimo de dos años”.