En esta noticia Inbursa prepara otro movimiento en la Bolsa Mexicana de Valores

Carlos Slim prepara un nuevo movimiento en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta vez, a través de Grupo Financiero Inbursa, que busca colocar hasta 7,000 millones de pesos en deuda, de acuerdo con documentos entregados a la plaza bursátil.

Según el prospecto de colocación, la emisora pretende ofrecer hasta 70,000 certificados bursátiles bancarios en una oferta pública primaria nacional. La operación corresponde a la primera reapertura de la tercera emisión y está amparada por un programa de deuda de hasta 50,000 millones de pesos.

La colocación está prevista para el próximo 7 de diciembre en la BMV y cuenta con calificaciones crediticias de “AAA” por parte de S&P y HR Ratings, el nivel más alto en sus escalas nacionales, que refleja una sólida capacidad del emisor para cumplir con sus obligaciones financieras.

Los recursos obtenidos serán destinados a mejorar el perfil financiero de Inbursa y a “satisfacer sus necesidades operativas conforme a las proyecciones de crecimiento de la cartera de crédito”, detalla el prospecto.

Inbursa prepara otro movimiento en la Bolsa Mexicana de Valores

La emisión de deuda no es el único movimiento de Carlos Slim en el mercado bursátil mexicano. El mes pasado se dio a conocer que Inversiones de Capital (INCA), su subsidiaria inmobiliaria, contempla incorporarse a la Bolsa Mexicana de Valores mediante una escisión del brazo financiero del empresario, Grupo Financiero Inbursa.

Un documento presentado ante la BMV detalla que INCA prevé inscribir 2,016 millones de acciones ordinarias nominativas de la Serie O-1. El monto de inscripción asciende a 40,000.05 millones de pesos, aunque todavía no se ha revelado el valor potencial de cada título ni la fecha tentativa de su debut en el mercado local.

“Se espera que Grupo Financiero Inbursa solicite a la BMV que el precio de apertura de mercado de las acciones de la compañía al inicio de la sesión de remate de la fecha ex cupón”, señala el documento.

La operación contempla que cerca de 37.7% de las acciones de INCA sean distribuidas entre el público inversionista.

Al 30 de junio de 2026, Inversiones de Capital reportó activos totales por 46,209.4 millones de pesos. Su balance incluye inversiones permanentes en empresas promovidas por 34,488.5 millones de pesos e inversiones en instrumentos financieros por 10,527.7 millones de pesos.

Entre las compañías vinculadas con su portafolio figuran Naturgy México, Giant Motors Latinoamérica, Havas Media, Patia Biopharma y Salud Interactiva, entre otras.