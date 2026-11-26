El artículo 75 señala que trabajadores y patrones deben determinar el número de personas que deberán trabajar durante esos días.

El calendario marca dos fechas importantes para los trabajadores en México durante el cierre de 2026 y el comienzo de 2027. Tanto el 25 de diciembre de 2026 como el 1 de enero de 2027 caerán viernes, lo que permitirá formar fines de semana de tres días para quienes tengan descanso obligatorio en esas jornadas.

La Ley Federal del Trabajo contempla ambas fechas entre los días de descanso obligatorio. El artículo 74 establece expresamente que el 1 de enero y el 25 de diciembre forman parte de los días en los que corresponde descanso conforme a la legislación laboral.

Sin embargo, el descanso no significa que ningún trabajador pueda prestar servicios. El artículo 75 establece qué ocurre cuando sea necesario trabajar durante uno de estos días y determina la forma en que debe pagarse ese servicio.

25 de diciembre y 1 de enero: qué dice la Ley Federal del Trabajo

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece que son días de descanso obligatorio el 1 de enero y el 25 de diciembre. En el calendario correspondiente, ambas fechas caerán en viernes, por lo que quienes descansan sábado y domingo tendrán tres días seguidos de descanso.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece que son días de descanso obligatorio el 1 de enero y el 25 de diciembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para quienes tienen jornadas que incluyen los sábados, que es habitual en algunas actividades comerciales, de servicios o industriales, que el feriado caiga viernes no implica necesariamente un fin de semana de tres días.

La disposición forma parte de un listado que también contempla otras fechas de descanso obligatorio, como el 1 de mayo, el 16 de septiembre y el tercer lunes de noviembre, además de los días establecidos para determinadas jornadas electorales.

Qué pasa si los trabajadores deben laborar en estos días

El hecho de que una fecha sea de descanso obligatorio no impide que determinados trabajadores presten sus servicios. El artículo 75 señala que trabajadores y patrones deben determinar el número de personas que deberán trabajar durante esos días.

Cuando no existe un acuerdo, la disposición establece que será el Tribunal correspondiente el que resolverá. Por lo tanto, algunos trabajadores pueden ser requeridos para laborar durante el 25 de diciembre o el 1 de enero.

Cuánto deben pagar si se trabaja en un día de descanso obligatorio

La Ley Federal del Trabajo establece que quienes trabajen durante un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, además del salario correspondiente al descanso, un salario doble por el servicio prestado. En total, el trabajador recibe el triple de su salario de ese día.

La LFT regula las relaciones laborales del sector privado. Los trabajadores del Gobierno federal se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que sus condiciones de descanso corresponden a ese régimen.