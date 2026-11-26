Será bajo la clave de pizarra ANT que los inversionistas podrán comprar y vender desde México los títulos de la compañía estadounidense.

Anthropic, el gigante estadounidense detrás del popular chatbot Claude, prepara su llegada a la Bolsa Mexicana de Valores, con lo que abrirá una nueva alternativa para los inversionistas locales interesados en apostar por la inteligencia artificial desde el mercado mexicano.

Tras su histórico debut en Nasdaq, donde recaudó 120,000 millones de dólares a un precio de salida de 83 dólares por acción, la empresa liderada por Dario Amodei también buscará captar la atención de los inversionistas mexicanos a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).

Será bajo la clave de pizarra ANT que los inversionistas podrán comprar y vender desde México los títulos de la compañía estadounidense, considerada una de las protagonistas del nuevo ciclo de la inteligencia artificial.

Por ahora, la BMV no ha detallado la fecha en que las acciones de Anthropic estarán disponibles para operar en el mercado local.

Anthropic y SpaceX llevan la fiebre tecnológica a la BMV

Anthropic no es la única compañía vinculada con el sector tecnológico que ha aterrizado en la plaza bursátil liderada por Jorge Alegría. Este año también llegó Space Exploration Technologies (SpaceX), la empresa aeroespacial de Elon Musk, que comenzó a cotizar en agosto pasado.

Con estas incorporaciones, el SIC continúa ampliando las alternativas para los inversionistas mexicanos que buscan exposición a empresas internacionales sin salir del mercado local.

Actualmente, el Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV registra 3,860 valores listados, de los cuales 2,134 corresponden a acciones y 1,726 a fondos cotizados en Bolsa (ETFs, por sus siglas en inglés).

Anthropic: del debut histórico a la volatilidad bursátil

Anthropic debutó en Nasdaq el pasado 19 de noviembre con un repunte superior a 30%. Sin embargo, el entusiasmo inicial comenzó a moderarse: desde su salida al mercado y hasta la fecha, los títulos acumulan una caída de 0.25% y cotizan en 82.79 dólares por acción, de acuerdo con datos de Bloomberg.

El comportamiento refleja uno de los riesgos habituales después de una oferta pública inicial (OPI): la volatilidad que suele acompañar a las emisoras durante sus primeras sesiones de negociación.

Analistas anticipan que Anthropic atravesará una etapa de fluctuaciones en Bolsa antes de encontrar mayor estabilidad. Aun así, el consenso mantiene una perspectiva optimista para la compañía.

De los 15 analistas que dan cobertura a la emisora, 13 recomiendan Compra y dos Mantener. En conjunto, estiman un potencial de crecimiento de poco más de 64% durante los próximos 12 meses, hasta alcanzar un precio objetivo de 136.33 dólares por acción.

La llegada de Anthropic a la BMV suma otra puerta para invertir en la inteligencia artificial, aunque su debut también deja una advertencia: en el mercado, ni siquiera las estrellas de la tecnología se libran de la volatilidad.