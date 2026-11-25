La medida pone fin a una actividad histórica de la ciudad de Nueva York.

A través de la firma de la nueva ley llamada Romanch’s Law, la ciudad de Nueva York puso fecha límite para los paseos en carro tirados por caballos, que se llevan a cabo hace aproximadamente unos 150 años.

En un comunicado oficial, el alcalde Mamdani informó la medida y aseguró que lanzará un programa de transición laboral para los trabajadores afectados por el fin de esta actividad.

El nombre de la normativa es en honor a Romanch Mahajan, un joven de 18 años que falleció después de un accidente en carruaje a mediados de este año.

Se terminan los carros con caballos en la calle después de 150 años en NYC

De acuerdo con la información difundida, la legislación aprobada fija que todos los carros tirados por caballos tendrán prohibido circular por la ciudad desde el 1 de junio de 2028 .

Es importante destacar que la medida comenzará a aplicarse de forma progresiva, dando espacio a que exista un período de transición, pero con fecha tope ya fijada.

Desde el 1 de junio de 2028 los paseos en carros tirados por caballo estarán prohibidos en NYC. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué Nueva York dejará atrás los carros con caballos

Según se explica, la legislación tiene como finalidad proteger a los caballos y mejorar su bienestar, así como también dar lugar a un “capítulo más seguro y humano” para la ciudad.

Además, los impulsores destacaron que calles y parques están cada vez más poblados y aglomerados, por lo que la medida también tiene como objetivo facilitar la circulación.

Qué pasará con quienes trabajan con caballos en las calles de Nueva York

El plan de transición del Gobierno promete asesoramiento para la búsqueda de empleo, capacitaciones profesionales, brindar ayuda para iniciar emprendimientos, facilitar el contacto con empresas que busquen trabajadores, brindar oportunidades educativas y también asistencia para pagar matrículas y estudios. Estará dirigido a propietarios de medallones, cocheros y mozos de establos.

Se buscará, en esa línea, comprar los medallones -permisos que habilitan a las personas a conducir carros de paseo en Nueva York- como parte de la compensación por poner fecha límite para esta actividad.