En esta noticia Un mercado de 13.6 millones de pacientes

México representa una oportunidad para el negocio de dispositivos de monitoreo de glucosa, en un mercado donde 13.6 millones de adultos de entre 20 y 79 años viven con diabetes, según la Federación Internacional de Diabetes.

Este tipo de dispositivos utilizan un filamento que mide la glucosa en el líquido intersticial, ubicado entre la piel y el músculo, y transmite los datos mediante bluetooth a una aplicación móvil. En mercados como el de Estados Unidos el uso de sensores para cuidar los niveles de glucosa ya se ha popularizado.

Tras 40 años ofreciendo productos que permiten el monitoreo de la glucosa, la farmacéutica Roche lanzó en septiembre en México (y en una decena de países en Latinoamérica) un sensor de monitoreo continuo de glucosa que utiliza algoritmos de inteligencia artificial (IA) para anticipar variaciones en los niveles de azúcar y alertar a los pacientes sobre posibles episodios de hipoglucemia, una condición que puede representar un riesgo para su salud.

El lanzamiento en México se da después de un año de haberse comercializado en Europa, Medio Oriente y el norte de África.

La apuesta es pasar de la medición de los niveles de azúcar en sangre a la predicción de posibles complicaciones.

Mariana Castellanos, líder de estrategia de soluciones cercanas al paciente en la división de diagnóstico de Roche México, explicó en entrevista con El Cronista que el desarrollo tomó cerca de cinco años y se realizó en colaboración con IBM, que aportó sus capacidades analíticas, infraestructura tecnológica y modelos de inteligencia artificial, mientras que Roche contribuyó con su experiencia de más de cuatro décadas en el manejo de la diabetes.

En el mercado mexicano ya existían hace algunos años medidores de glucosa en tiempo real, como el de la farmacéutica Abbott, lanzado en 2017. Lo novedoso es la implementación de IA, algo que ofrece también el sensor QiTrax.

Gracias a la IA, el sensor de Roche puede anticipar hasta 60 minutos el comportamiento de la curva de glucosa y detectar un posible episodio de hipoglucemia con 30 minutos de anticipación. También incorpora un indicador nocturno que muestra el nivel de riesgo durante el sueño.

Sensor medidor de glucosa con IA de Roche Fuente: Cortesía

De acuerdo con Castellanos, el sensor tiene una sensibilidad de 95.2% y una especificidad de 98.9%. Estas capacidades buscan ofrecer información que permita a los médicos ajustar tratamientos y a los pacientes actuar antes de que sus niveles de glucosa salgan de los rangos recomendados.

Un mercado de 13.6 millones de pacientes

La apuesta de Roche ocurre en un país donde la diabetes representa uno de los principales desafíos para el sistema de salud. Un problema que empieza desde el diagnóstico tardío.

Castellanos señaló que, de acuerdo con las cifras que utiliza la compañía, el 17% de los adultos mexicanos vive con diabetes; el 11.6% cuenta con un diagnóstico previo, mientras que el otro 5.4% desconoce que tiene la enfermedad.

En México, Roche ha logrado sumar 44,000 usuarios activos registrados en su aplicación, de acuerdo con Castellanos.

Para impulsar su adopción, la compañía trabaja tanto con especialistas médicos como con pacientes y sus familiares. En uno de sus eventos recientes, reunió a más de 2,200 personas vinculadas con el entorno de la diabetes, entre usuarios y cuidadores.

La apuesta de la compañía es que la información anticipada contribuya a modificar el manejo de la diabetes, con un enfoque que privilegie la prevención sobre la atención de complicaciones.

Castellanos destacó la importancia de la predicción para mitigar el riesgo de las complicaciones nocturnas, ya que el 55% de los episodios de hipoglucemia ocurre durante el sueño y uno de cada tres pacientes con diabetes podría derivar en una situación de urgencia hospitalaria.

Aunque Roche no comparte proyecciones de ventas ni objetivos comerciales específicos para su nuevo sensor con IA, la compañía busca ampliar el número de pacientes que utilizan sus herramientas de monitoreo.

“Lo que sí te puedo decir es que la expectativa que tiene Accu-Chek es atender a más pacientes, ofrecerles esta oportunidad de tomar decisiones que mejoren su condición de salud”, señaló Castellanos.

La apuesta de la compañía es que la información anticipada contribuya a modificar el manejo de la diabetes, con un enfoque que privilegie la prevención sobre la atención de complicaciones.