La apertura del macromódulo de la Magdalena Mixihuca busca facilitar la atención durante las últimas semanas del programa.

El Gobierno de la Ciudad de México habilitará un macromódulo para expedir la licencia de conducir permanente durante diciembre, debido a la alta demanda de solicitudes ya que el plazo para obtener el documento vence el próximo 31 de diciembre de 2026.

El centro de atención estará ubicado en la Sala de Armas de la Magdalena Mixihuca.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó la apertura del módulo y explicó que las secretarías de Finanzas y de Movilidad trabajan en la organización del operativo.

¿Cuál es el objetivo del macromódulo para obtener la licencia permanente?

El objetivo es contar con suficiente personal para atender a los conductores que todavía quieran tramitar la licencia antes de que termine el año.

El nuevo centro de atención funcionará en la Sala de Armas de la Magdalena Mixihuca, en la Ciudad de México.

Según adelantó Brugada, durante diciembre habrá una cantidad importante de trabajadores para agilizar la expedición del documento.

La decisión responde a la demanda que tuvo el programa desde su lanzamiento.

Hasta el miércoles 25 de noviembre, el Gobierno capitalino había expedido 2 millones 300 mil licencias permanentes, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Quienes todavía no cuentan con este documento podrán solicitarlo hasta el 31 de diciembre (imagen ilustrativa). Fuente: Imagen ilustrativa hecha con ChatGPT

¿Cuánto cuesta la licencia permanente?

El trámite tiene un costo de 1,500 pesos y no requiere presentar un examen de conducción ni una evaluación de conocimientos.

Para solicitarla, los conductores deben contar con:

Identificación oficial vigente: INE, cédula profesional, pasaporte o tarjeta de residencia.

Comprobante de domicilio: de la Ciudad de México o del Estado de México, con una antigüedad no mayor a tres meses.

CURP.

Cuenta Llave CDMX activa.

El programa comenzó el 18 de noviembre de 2024 y, aunque originalmente estaba previsto por un año, el Gobierno capitalino extendió su vigencia hasta el último día de 2026.

¿Cuándo atenderá el macromódulo?

El macromódulo iniciará operaciones a partir del 1 de diciembre. El espacio funcionará de lunes a viernes de 09:00 horas a 19:00 horas, y sábados y domingos de 09:00 hrs a 17:00 horas.