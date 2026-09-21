Los vehículos electrificados han ganado popularidad en los últimos años, pero todavía existen conductores que tienen dudas sobre la infraestructura de carga o la planificación de recargas durante viajes largos. En ese contexto, surgieron tecnologías que buscan acercar la experiencia de un auto eléctrico sin requerir una conexión a la red para recargar la batería.

Una de ellas es e-POWER con e-4ORCE, el sistema desarrollado por Nissan que está presente en Nissan X-Trail. La propuesta combina dos motores eléctricos encargados de mover las ruedas con un motor a gasolina que cumple una función diferente a la de los vehículos tradicionales.

A diferencia de un automóvil convencional, donde el motor de combustión impulsa directamente el vehículo, en este modelo de Nissan las ruedas siempre son impulsadas por dos motores eléctricos. Esto permite ofrecer una respuesta inmediata y una sensación de manejo similar a la que caracterizan los vehículos eléctricos.

¿Cómo funciona el sistema e-POWER?

El sistema incorpora un motor generador que funciona con gasolina. Su única función es producir energía para recargar la batería cuando su nivel disminuye, mientras que el motor eléctrico continúa siendo el responsable de mover el SUV.

Foto: Nissan.

De esta forma, el conductor puede disfrutar de una experiencia de conducción eléctrica sin depender de un enchufe o de estaciones de carga para continuar el recorrido. Esta es una de las principales diferencias frente a un vehículo eléctrico convencional, cuya batería sí requiere recargas externas.

¿Qué ofrece Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE?

Además del sistema de propulsión electrificada, Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE forma parte de una propuesta que pone el foco en tres pilares: confort para toda la familia, tecnología y seguridad, y desempeño electrificado. El modelo incorpora equipamiento como pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, un sistema de audio BOSE con hasta 9 bocinas y diversas tecnologías de asistencia a la conducción.

El vehículo también cuenta con hasta 15 tecnologías de asistencia al conductor, desarrolladas para brindar apoyo en distintas situaciones de manejo y contribuir a una experiencia más segura y confortable para todos los ocupantes.

Por estas características, Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE se presenta como una alternativa para quienes desean acercarse a los beneficios de la movilidad electrificada sin depender de infraestructura de carga, manteniendo al mismo tiempo la versatilidad que muchos usuarios necesitan para afrontar las exigencias de la vida diaria.