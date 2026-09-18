En esta noticia Cuando el diseño se combina con argumentos concretos

En un mercado automotriz con una oferta cada vez más diversa, la elección de un vehículo está atravesada por diferentes variables. El Estudio Global del Consumidor Automotriz 2026 de Deloitte analiza las preferencias de más de 28,500 consumidores de 27 mercados, incluido México, para identificar qué aspectos influyen en sus decisiones y cómo evolucionan sus expectativas.

De acuerdo con el reporte, la calidad del producto, el desempeño del vehículo y el precio se encuentran entre los principales factores que influyen en la elección de una marca. El estudio también muestra que los consumidores prestan atención al valor que reciben y a aspectos como la confianza y la transparencia durante su relación con las compañías del sector.

La experiencia de compra también forma parte de esa decisión. Según Deloitte, entre los aspectos más valorados al adquirir un vehículo se encuentran conseguir una buena oferta, contar con precios transparentes y poder tener una experiencia física con el automóvil antes de concretar la operación.

En México, estas decisiones se producen además en un escenario donde existe una importante disposición a evaluar alternativas. El Estudio Global del Consumidor Automotriz 2026 de Deloitte mostró que el 72% de los consumidores mexicanos encuestados tenía intención de cambiar de marca en su próxima adquisición, un dato que refleja la apertura de una parte significativa del mercado a considerar diferentes propuestas.

Foto: Nissan.

Dentro de esta tendencia se encuentra Nissan Magnite, un SUV que forma parte de la estrategia de la marca para atraer a conductores que buscan una propuesta diferente dentro del segmento.

Cuando el diseño se combina con argumentos concretos

La conexión inicial puede surgir por cuestiones emocionales, pero la decisión final suele estar respaldada por elementos tangibles. Por esa razón, los compradores también comparan equipamiento, seguridad y conectividad antes de concretar una compra. La combinación de ambos mundos es lo que suele marcar la diferencia entre un modelo que llama la atención y uno que logra mantenerse entre las opciones consideradas.

En el caso de Nissan Magnite, la marca destaca tecnologías como Apple CarPlay y Android Auto, cámara de visión de 360 grados y seis bolsas de aire de serie. Estas características buscan complementar el atractivo visual con elementos que aportan funcionalidad para la movilidad diaria y responden a las demandas actuales de los consumidores.

Por ello, lo que realmente hace que un SUV destaque entre cientos de opciones no suele ser una sola característica. En un mercado cada vez más amplio, los consumidores valoran la combinación de diseño, identidad, tecnología y funcionalidad. Modelos como Nissan Magnite reflejan cómo la conexión emocional y los argumentos prácticos pueden trabajar juntos para captar la atención de los conductores y mantenerse relevantes dentro de una categoría altamente competitiva.

Además, esa combinación entre conexión emocional y argumentos prácticos también se refleja en la gama de Nissan, que cuenta con alternativas pensadas para distintos perfiles de conductores: Nissan Sentra, para quienes prefieren un sedán; Nissan Pickup, orientada al trabajo y la aventura; Nissan Magnite, para quienes buscan diseño y practicidad dentro del segmento SUV; y Nissan Kait, como parte de su oferta de movilidad.