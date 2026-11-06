La inteligencia artificial puede agilizar la evaluación de solicitudes de crédito, pero no sustituye el conocimiento que se obtiene al tratar directamente con los clientes. Bajo esa premisa, Provident México mantiene su modelo de financiamiento presencial, en el que sus agentes utilizan información de campo para valorar la capacidad de pago de personas que suelen quedar fuera de los criterios de la banca tradicional.

“Yo no puedo confiar en la IA”, afirmó Fernando Chávez, director Legal y de Asuntos Corporativos de Provident México en entrevista con El Cronista, al explicar que los algoritmos pueden pasar por alto circunstancias particulares que influyen en la situación financiera de un solicitante.

El directivo ejemplificó que una persona que tiene una panadería podría registrar una caída temporal en sus ventas por un gasto familiar inesperado. Un sistema automatizado podría interpretar ese comportamiento como una señal de riesgo y rechazar su solicitud, mientras que un agente que conoce al cliente y su entorno puede entender que se trata de una situación pasajera.

“Esa es la inteligencia real, lo que decían, la inteligencia de campo”, sostuvo Chávez.

Crédito en comunidades rurales y localidades pequeñas

La apuesta por el trato directo también le permite a Provident llegar a zonas donde la infraestructura financiera es limitada. Alrededor de la mitad de los créditos que coloca la compañía se concentra en comunidades con menos de 5,000 habitantes, donde el acceso a sucursales bancarias y servicios financieros puede ser más complicado.

Para operar en estos lugares, la financiera cuenta con una red de aproximadamente 10,500 agentes comisionistas, conocidos como “estrellas”, quienes identifican las necesidades de los habitantes y mantienen contacto directo con las familias y los pequeños negocios.

Chávez explicó que este trabajo también permite detectar problemáticas que van más allá de las necesidades de financiamiento. Por ejemplo, los agentes pueden identificar comunidades con falta de alumbrado, agua potable o caminos en malas condiciones, información que la compañía busca compartir con autoridades municipales y estatales para impulsar soluciones.

La empresa opera en 29 estados del país y atiende principalmente a personas que no tienen acceso al crédito bancario o que todavía no cuentan con historial crediticio. Sus préstamos se ubican generalmente entre MXN$ 5,000 y MXN$ 15,000, con un monto promedio cercano a MXN$ 7,500.

Mujeres, al centro de su estrategia comunitaria

La presencia de mujeres también marca el perfil de la financiera: alrededor de 67% de sus clientes son mujeres, mientras que 95% de sus colaboradores pertenece a este segmento. Esta composición llevó a la compañía a fortalecer sus iniciativas de inclusión financiera e igualdad de género.

Chávez explicó que Provident mantiene desde hace aproximadamente dos años una alianza con ONU Mujeres, a través de la cual impulsa actividades de educación financiera, sensibilización sobre violencia de género y derechos de las mujeres. También desarrolla el programa “Invisibles”, enfocado en dar visibilidad y apoyo a personas y comunidades que suelen quedar fuera de la atención institucional.

Como parte de estos esfuerzos, la empresa ha realizado actividades en comunidades, entre ellas la recuperación de espacios públicos y deportivos, además de programas de educación financiera dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

El directivo señaló que la compañía también ha sostenido acercamientos con autoridades. Entre ellos, mencionó una reunión privada con el secretario de Hacienda, así como conversaciones con representantes del gobierno y legisladores para presentar sus iniciativas de inclusión financiera y empoderamiento de las mujeres.

Además, Provident ha dialogado con el Banco de México sobre educación financiera y acordó trabajar en actividades conjuntas. También ha tenido acercamientos con autoridades de Puebla y la Secretaría de la Mujer para impulsar proyectos comunitarios.

Sobre el Plan México, Chávez dijo que la empresa está abierta a colaborar con el gobierno y la iniciativa privada, aunque no detalló una participación específica dentro de la estrategia. “Siempre vamos a estar interesados. Llámese Plan México, llámese el plan que sea, siempre en cuestión de colaborar”, afirmó.

En el primer semestre de 2026, Provident colocó cerca de MXN$ 4,000 millones en créditos y reportó un crecimiento de alrededor de 13%.