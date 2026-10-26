La electrificación ha transformado la industria automotriz en los últimos años, pero muchos conductores siguen buscando soluciones que les permitan acercarse a esta tecnología sin cambiar por completo sus hábitos diarios. En ese contexto, los sistemas que combinan practicidad y experiencia de manejo se han convertido en una alternativa cada vez más atractiva.

Una de esas propuestas es Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE, un SUV desarrollado para ofrecer una experiencia de conducción impulsada por un motor eléctrico sin depender de enchufes o estaciones de carga externas. Esta tecnología busca acercar algunos de los beneficios asociados a la movilidad electrificada manteniendo la flexibilidad de uso cotidiana.

La principal diferencia de este sistema radica en su funcionamiento. Las ruedas son impulsadas por dos motores eléctricos, mientras que un motor a gasolina trabaja únicamente como generador para producir la energía necesaria cuando la batería lo requiere.

Esta característica puede resultar especialmente interesante para quienes recorren la ciudad durante la semana, realizan actividades familiares o acostumbran hacer escapadas por carretera sin preocuparse por encontrar infraestructura de carga en el camino.

Foto: Nissan. Nissan X-trail

Una propuesta pensada para la vida cotidiana

La armadora japonesa desarrolló la comunicación de Nissan X-Trail alrededor del concepto “Tu poder para cada hoy”, una idea vinculada con personas que necesitan adaptarse a distintos desafíos a lo largo del día, desde el trabajo hasta los momentos compartidos con la familia.

Por ello, además de la motorización e-POWER con e-4ORCE, el modelo incorpora elementos orientados al confort y la conectividad. Entre ellos se encuentran una pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, clúster digital de 12.3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, así como cargador inalámbrico para dispositivos móviles.

La experiencia a bordo también contempla un sistema de audio BOSE con hasta 9 bocinas, aire acondicionado de triple zona y un habitáculo amplio pensado para brindar mayor comodidad a todos los ocupantes durante trayectos urbanos o viajes largos.

Tecnología que acompaña la conducción

Además del confort, la seguridad forma parte de los pilares principales del modelo. Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE incorpora hasta 15 tecnologías de asistencia a la conducción, además de funciones como ProPILOT Assist, monitor inteligente de visión periférica y head-up display.

Estas herramientas fueron diseñadas para brindar apoyo en diferentes situaciones de manejo y ayudar a que el conductor tenga una mejor percepción de lo que ocurre alrededor del vehículo.

La combinación de una experiencia de conducción impulsada por motor eléctrico, tecnología de asistencia, conectividad y confort convierte a Nissan e-POWER en una alternativa para quienes buscan un SUV capaz de acompañar distintos momentos del día sin renunciar a la practicidad.

Para los conductores interesados en dar un paso hacia la electrificación, pero que todavía valoran la libertad de uso de un vehículo convencional, la propuesta de e-POWER busca ofrecer un equilibrio entre innovación, comodidad y versatilidad para la rutina diaria.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.