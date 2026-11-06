Mediante un modelo de franquicia junto a Liverpool, la cadena irlandesa Primark desembarcará en Latinoamérica con su oferta de moda.

La cadena irlandesa Primark llegará a México por primera vez mediante una alianza estratégica con El Puerto de Liverpool, uno de los principales grupos comerciales del país. El acuerdo permitirá que la reconocida marca de ropa y artículos para el hogar desembarque en Latinoamérica, donde todavía no tenía presencia.

Ambas compañías confirmaron en comunicados oficiales la asociación y explicaron que trabajarán juntas para desarrollar el negocio en el mercado mexicano. La iniciativa contempla un modelo de franquicia, aunque todavía no se anunciaron las fechas de apertura ni las ubicaciones de las primeras tiendas.

La alianza estratégica para facilitar la llegada de Primark a México

El 10 de septiembre de 2026, Primark y El Puerto de Liverpool anunciaron una alianza estratégica para introducir la marca irlandesa en México. El acuerdo contempla que el grupo mexicano participe como socio franquiciado y aporte su experiencia comercial, conocimiento del consumidor local y capacidades operativas.

Según el comunicado oficial publicado por Primark y la información difundida por El Puerto de Liverpool, la colaboración busca combinar la propuesta internacional de la cadena europea con la trayectoria de su socio mexicano.

Primark llegará por primera vez a México tras firmar una alianza estratégica con El Puerto de Liverpool para expandir su marca.

Las declaraciones de las autoridades de ambas marcas

Eoin Tonge, director ejecutivo de Primark, explicó los motivos de la expansión: “A medida que continuamos nuestra expansión internacional, observamos una creciente demanda de la combinación única de calidad, estilo y precios accesibles que caracteriza a Primark”.

Luego, añadió: “Creemos que nuestra propuesta tendrá una gran acogida entre los consumidores mexicanos y estamos encantados de asociarnos con El Puerto de Liverpool, cuya experiencia y profundo conocimiento del mercado los convierten en el socio ideal para respaldar nuestro crecimiento en este mercado”.

Por su parte, Enrique Güijosa, director general de El Puerto de Liverpool, destacó la importancia del desembarco: “Nos sentimos honrados y entusiasmados de traer Primark a México, una marca de clase mundial cuya propuesta de valor única creemos que tendrá una gran acogida entre los consumidores mexicanos”.

“Al combinar el modelo de venta minorista reconocido mundialmente de Primark con el profundo conocimiento del mercado local y la experiencia operativa de El Puerto de Liverpool, esperamos ofrecer una propuesta relevante y atractiva, a la vez que sentamos una base sólida para el crecimiento a largo plazo en México”, sumó.

¿Qué productos vende Primark y qué podrán encontrar los consumidores mexicanos?

Primark es una cadena internacional de moda y artículos para el hogar fundada en Irlanda en 1969. Su primera tienda abrió en Dublín y, desde entonces, desarrolló un modelo comercial basado en ofrecer productos de moda a precios accesibles.

De acuerdo con la información institucional publicada en su sitio corporativo, su catálogo incluye:

Ropa para mujeres, hombres y niños.

Calzado y accesorios.

Productos de belleza.

Artículos para el hogar.

La empresa cuenta con más de 500 tiendas distribuidas en 21 países y una plantilla superior a los 80.000 empleados, según su perfil corporativo.