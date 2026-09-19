Conducir sobre asfalto mojado, caminos resbaladizos o superficies con poca adherencia puede cambiar por completo la experiencia al volante. En esas situaciones, mantener el control del vehículo depende tanto de la habilidad del conductor como de la tecnología que incorpore el automóvil.

Uno de los desarrollos más avanzados de Nissan en este campo es e-4ORCE, un sistema de tracción eléctrica integral diseñado para mejorar la estabilidad, la respuesta y el control en distintos escenarios de manejo. La tecnología está disponible en versiones de Nissan X-Trail equipadas con motorización electrificada.

¿Qué ocurre cuando el camino pierde adherencia?

De acuerdo con Nissan, e-4ORCE utiliza dos motores eléctricos para impulsar el vehículo y administrar la fuerza de manera independiente entre las cuatro ruedas. Esto permite ajustar la entrega de potencia según las condiciones del camino y las necesidades de conducción en tiempo real.

Cuando la superficie está mojada o resbaladiza, el sistema puede modificar instantáneamente la distribución de potencia para ayudar a mantener el control. Nissan indica que esta gestión individual de las ruedas mejora la tracción y la adherencia, especialmente en situaciones donde algunas ruedas podrían perder agarre.

Foto: Nissan.

La tecnología también controla el frenado de cada rueda de forma independiente. Según la marca, esto contribuye a optimizar aspectos como la aceleración, la dirección, el comportamiento en curvas y la estabilidad general del vehículo.

¿Por qué puede mejorar la sensación de control?

Otro de los beneficios señalados por Nissan es la capacidad de reducir movimientos bruscos de la carrocería. El sistema e-4ORCE incorpora un control independiente de la tracción y el frenado en cada rueda, lo que ayuda a reducir el “cabeceo” durante las frenadas y mejora la estabilidad del vehículo. Además, al distribuir de manera precisa la potencia entre las ruedas, contribuye a una conducción más suave y controlada, incluso en curvas o maniobras exigentes.

La marca también destaca que e-4ORCE busca reducir fenómenos como el subviraje y el sobreviraje, situaciones que pueden aparecer cuando el vehículo pierde parte de su trayectoria ideal al tomar una curva. Al gestionar la potencia y el frenado en cada rueda de manera independiente, el sistema ayuda a que el automóvil siga con mayor precisión la dirección indicada por el conductor.

Además del beneficio para quien conduce, Nissan señala que la reducción de movimientos repentinos puede traducirse en una experiencia más confortable para los pasajeros, especialmente en trayectos largos o durante recorridos urbanos con tráfico constante.

Por estas razones, tecnologías como e-4ORCE se han convertido en una de las principales apuestas dentro de los SUV electrificados. En el caso de Nissan X-Trail, el objetivo es combinar la respuesta de un sistema de propulsión eléctrica con herramientas que ayuden a mantener estabilidad, confianza y control cuando las condiciones del camino presentan un desafío adicional.