La seguridad se ha convertido en uno de los factores más importantes para quienes buscan una pickup. Más allá de la potencia o la capacidad de carga, los conductores valoran cada vez más las tecnologías que ayudan a prevenir accidentes y facilitan la conducción en ciudad, carretera o caminos de baja adherencia.

En ese escenario, Nissan Frontier V6 PRO-4X reúne distintos sistemas de asistencia a la conducción y elementos orientados al uso todoterreno. La combinación de estas tecnologías busca ofrecer apoyo al conductor en trayectos urbanos, carretera y caminos con condiciones más exigentes.

Sistemas que ayudan a una conducción más segura

Entre las tecnologías más destacadas se encuentran el monitoreo de punto ciego, la alerta inteligente de colisión frontal, el frenado inteligente de emergencia y el monitoreo de atención del conductor. Estas herramientas forman parte de la plataforma Nissan Intelligent Mobility presentada por la compañía.

Además, cuenta con Around View Monitor, un sistema que ofrece visión de 360 grados alrededor del vehículo para facilitar maniobras y mejorar la percepción del entorno durante el manejo.

Otra de las funciones incluidas dentro de la propuesta tecnológica de la marca es el control crucero inteligente, acompañado por asistentes como Hill Start Assist y Hill Descent Control, diseñados para ayudar al conductor en determinadas condiciones de manejo. Un dato a tener en cuenta es que estas funciones puede variar según la configuración específica del vehículo.

Tecnología para trabajo y aventura

Nissan Pickups gira alrededor de tres conceptos principales: trabajo, aventura y emoción. Dentro de esa visión, la familia PRO-4X está orientada a usuarios que buscan afrontar distintos desafíos y realizar actividades fuera del camino durante su tiempo libre.

Para responder a ese perfil, este modelo cuenta con sistema 4x4 shift-on-the-fly, el bloqueo de diferencial trasero y diversas herramientas de monitoreo que buscan mejorar el control del vehículo en superficies complicadas.

La combinación de asistencias a la conducción, sistemas de monitoreo y capacidades todoterreno refleja una tendencia creciente dentro del mercado: la demanda de pickups capaces de desempeñarse en actividades laborales sin dejar de ofrecer herramientas tecnológicas que ayuden a aumentar la comodidad y la confianza al volante.

En paralelo a su propuesta de pickups, Nissan completa su gama con modelos pensados para otras formas de conducción: Nissan Magnite concentra diseño, practicidad y tecnología para moverse en la ciudad; Nissan Kait suma versatilidad, diseño y nuevas experiencias; y Nissan Sentra refuerza una idea de equilibrio entre sofisticación, desempeño y tecnología.