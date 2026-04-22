La Secretaría de Hacienda, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, intensificó la vigilancia sobre las empresas familiares en México. Esta medida busca erradicar el uso indebido del sistema financiero en sectores vulnerables de la economía nacional. En una reunión estratégica, Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, y Octavio de la Torre, presidente de CONCANACO SERVYTUR, acordaron mecanismos de control. El objetivo es profesionalizar la cultura del cumplimiento dentro del sector empresarial mexicano. Las autoridades implementarán programas de capacitación y orientación técnica para que los negocios familiares identifiquen riesgos operativos. Se busca que estas unidades económicas cumplan rigurosamente con sus obligaciones legales para evitar sanciones administrativas severas. “Es fundamental impulsar mecanismos de orientación, capacitación y acompañamiento institucional que permitan a las empresas cumplir adecuadamente con sus obligaciones”, señaló la UIF durante el encuentro para brindar mayor certeza jurídica a los empresarios. El fortalecimiento de la cultura preventiva es la prioridad de este nuevo esquema de fiscalización hacendaria. La coordinación con organismos representativos facilitará la detección temprana de operaciones inusuales que pudieran comprometer la integridad del sistema financiero. La UIF subrayó la relevancia de “fortalecer los procesos de identificación de riesgos y consolidar entornos de legalidad que favorezcan el desarrollo económico”, asegurando que el diálogo con el sector productivo será permanente y riguroso.