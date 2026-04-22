El Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que los patrones deberán activar y mantener actualizado el Buzón IMSS, ya que se trata del canal oficial para recibir notificaciones y resoluciones administrativas, cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones. De acuerdo con el IMSS, si no se habilita correctamente el Buzón IMSS o se registran datos erróneos, “el Instituto podrá efectuar sus notificaciones” por otras vías legales, lo que puede implicar consecuencias administrativas y multas para los empleadores. El Buzón IMSS es el sistema digital mediante el cual el Instituto realiza notificaciones oficiales. Según el propio IMSS, es “el sistema de comunicación electrónico… a través del cual se podrán realizar la notificación de cualquier acto, requerimiento o resolución administrativa”. Por otra parte, este sistema permite a los patrones y/o jefes presentar documentos, solicitudes y consultar su situación fiscal en línea, concentrando toda la información en un solo lugar y con validez legal equivalente a documentos firmados de manera autógrafa. El IMSS dejó en claro que el uso del buzón es obligatorio en ciertos casos. En particular, “es obligatorio para las personas particulares que sean destinatarios de los actos o resoluciones administrativas emitidas por el Instituto”. Esto implica que los patrones deben, primero, activar el Buzón IMSS, luego registrar y mantener actualizados sus datos de contacto, seguido de la revisión constante de las notificaciones electrónicas El IMSS destaca que esta herramienta es obligatoria y remarca que también facilita la relación con la autoridad. Entre sus ventajas se encuentra el acceso permanente y la simplificación de trámites administrativos. No habilitar el buzón puede traer implicaciones importantes. El IMSS advierte que, en caso de omisión o datos incorrectos, podrá realizar notificaciones conforme a otras disposiciones legales, lo que puede dejar al patrón en desventaja. Asimismo, el sistema contempla sanciones como “multa para patrones con datos incompletos”, por lo que mantener la información actualizada no es opcional si se busca evitar problemas legales y administrativos.