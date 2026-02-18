Las reformas laborales implementadas por el gobierno federal, sumado a la política de acelerar el incremento de los salarios mínimos están incrementando los costos laborales por cada trabajador, lo que complica incrementar la formalidad laboral y pone en jaque a los patrones para lograr subsistir en la formalidad, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Una muestra de ello es que en enero pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó 1,023,438 registros patronales, lo que significó la desaparición de 2.5% de los patrones, quienes generan empleo, en comparación con enero del año anterior. Solo entre diciembre y enero, desaparecieron más de 5,000 registros patronales ante el IMSS. “La fuerza del mensaje no está en un mes, sino en la trayectoria, venimos de un crecimiento sostenido hasta 2023, y hasta julio de 2024 se inició la contracción que se prolonga. Esto no se aborda en un debate político, la intención no es politizar, sino en se aborda en la política pública que se pretende implementar, con coordinación y con medidas que reduzcan la fricción hacia la formalidad”, indicó Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). El dirigente del sector terciario mencionó que cuando la economía baja su ritmo, los primeros en resentirlo son los trabajadores del sector formal, puesto que se abren menos empresas y aumenta la presión para operar con menos margen. La reducción de la base laboral incluye los costos, la regulación, la depuración administrativa y los cambios en incentivos económicos para generar empleos formales. Para Octavio de la Torre, el empleo formal es clave para generar bienestar y un desarrollo económico sostenible. El empleo formal en enero registró poco más de 22.5 millones de plazas, una baja de 8,104 plazas en comparación con diciembre del año pasado. De la Torre señaló que la contracción apunta a un fenómeno de consolidación de nóminas, menos unidades formales, pero no necesariamente menos empleo formal. En este sentido, para mantener la generación de empleos formales, el líder de la Concanaco Servytur mencionó que es necesario generar un nuevo diseño inteligente para la seguridad social, que permita explorar esquemas diferenciados, por sector, tamaño de la empresa y territorio, a nivel estatal y por alcaldías. El objetivo es disminuir la fricción de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con el IMSS, el SAT, el Infonavit y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.