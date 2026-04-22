El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas en el país. La modificación al Artículo 123 constitucional establece una implementación gradual que comenzará en 2027 y se extenderá hasta 2030, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores. El esquema definido mantiene la jornada de 48 horas durante 2026, pero introduce una reducción progresiva bajo el siguiente calendario: El dictamen detalla que las horas extraordinarias podrán distribuirse en un máximo de cuatro horas por día, hasta por cuatro jornadas, y establece la prohibición de que menores de 18 años realicen este tipo de labores. En cuanto a la remuneración, se fija un pago adicional del 100% sobre el salario ordinario y del 200% cuando se rebase el límite permitido. Asimismo, el proyecto define el mecanismo para compensar la reducción de la jornada: las horas que se eliminen del esquema actual deberán ser reconocidas y pagadas como tiempo extra. Tras su aprobación en el Senado de la República, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y posible ratificación. Posteriormente, requerirá el aval de los congresos estatales para su entrada en vigor. En este sentido, la modificación amplía el límite de horas extraordinarias semanales de nueve a doce, sin contemplar un incremento en los días de descanso dentro de la semana laboral. El dictamen señala que la disminución de la jornada semanal puede impactar de forma positiva en el descanso, la salud y el bienestar de los trabajadores, al permitir un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Además, se plantea que esta medida podría incidir en una menor tasa de ausentismo y en un incremento de la productividad, especialmente en un contexto donde México registra altos niveles de estrés laboral y accidentes en los espacios de trabajo.