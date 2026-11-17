En esta noticia México, punto de partida para la expansión regional

Paymentology y UnDosTres ampliaron su alianza estratégica para facilitar la emisión de tarjetas y acelerar la expansión de fintechs e instituciones financieras en América Latina, mediante una infraestructura que permitirá operar programas de pago en distintos mercados a partir de México como mercado emisor.

La colaboración combina la tecnología de emisión y procesamiento de tarjetas nativa en la nube de Paymentology con las capacidades de patrocinio BIN de UnDosTres, fintech mexicana especializada en pagos digitales y servicios financieros, así como su participación en el programa Global Reach de Mastercard.

Con esta integración, ambas compañías buscan reducir las barreras operativas y técnicas que enfrentan las empresas financieras al ingresar a nuevos mercados, particularmente en procesos de emisión, procesamiento de transacciones y conectividad con las redes de pago.

A través de la alianza, UnDosTres utilizará las capacidades de procesamiento en tiempo real de Paymentology para respaldar nuevos programas de tarjetas y ofrecer a sus clientes una infraestructura que les permita agilizar el lanzamiento de productos financieros y ampliar su presencia regional.

México, punto de partida para la expansión regional

La estrategia contempla utilizar a México como mercado emisor para atender clientes en distintos países de América Latina, en un contexto en el que las fintechs y las instituciones financieras demandan soluciones más flexibles y escalables para introducir nuevos productos.

Pedro Blanco Pinto, Head of Business Development para Latinoamérica de Paymentology, señaló que uno de los principales retos para las empresas del sector es la complejidad de lanzar programas de tarjetas en diferentes jurisdicciones.

“Latinoamérica ofrece grandes oportunidades para innovar en pagos, aunque lanzar programas de tarjetas en distintos mercados puede ser complejo. Con esta alianza ampliada, combinamos la tecnología de emisión y procesamiento de Paymentology con las capacidades de patrocinio de BIN de UnDosTres para ayudar a más fintechs e instituciones financieras a lanzar y escalar sus programas”, afirmó.

Por su parte, la participación de UnDosTres en el programa Global Reach de Mastercard le permitirá extender sus capacidades de patrocinio BIN más allá de México y facilitar el acceso de sus clientes a infraestructura de emisión de tarjetas en múltiples mercados.

Naveen Sharma, cofundador de UnDosTres, explicó que el objetivo es simplificar los procesos de lanzamiento y administración de estos programas para que las empresas puedan concentrarse en desarrollar sus productos y captar nuevos usuarios.

“Esto permite a nuestros clientes concentrarse en desarrollar sus productos y llegar a nuevos usuarios, sin tener que lidiar por sí mismos con las complejidades del procesamiento de pagos y la conectividad con las redes”, señaló.

La ampliación de la alianza busca fortalecer la infraestructura para el desarrollo de nuevos servicios financieros digitales en América Latina, mediante soluciones que permitan a fintechs y entidades financieras introducir experiencias de pago y escalar sus operaciones en la región.