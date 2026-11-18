El golfista mexicano Álvaro Ortiz ya tiene boleto para el PGA Tour de 2027 y también un nuevo aliado. Kapital Grupo Financiero nombró al deportista como su embajador, justo cuando atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Ortiz, quien consiguió dos títulos en el Korn Ferry Tour, se prepara para dar el salto al circuito más importante del golf mundial, donde buscará hacerse un lugar entre las grandes figuras de este deporte.
El golf se ha convertido en algo más que una disciplina deportiva para Kapital. El grupo financiero, liderado por René Saúl Farro, ha encontrado en los campos de golf un espacio para estrechar relaciones con empresarios y abrir nuevas oportunidades de negocio.
La alianza llega en un momento interesante para Ortiz y Kapital. Mientras el golfista se prepara para competir en las grandes ligas, Kapital continúa consolidando su presencia en el sector financiero mexicano e internacional. Una apuesta que combina deporte, negocios y proyección internacional, con un golfista que dará mucho de que hablar en 2027.