La Ley de Economía Digital puede ayudar a impulsar los pagos electrónicos en México y fortalecer herramientas como SPEI, CoDi y DiMo,

En esta noticia Banamex identificó que mexicanos buscan productos más sofisticados

La Ley de Economía Digital puede ayudar a impulsar los pagos electrónicos en México y fortalecer herramientas como SPEI, CoDi y DiMo, en un contexto donde el crecimiento de las transacciones con tarjeta contrasta con el estancamiento en el número de establecimientos que aceptan estos medios de pago, de acuerdo con el Índice Banamex de Inclusión Financiera 2026.

“Viene en un momento preciso la Ley de Economía Digital. Está llegando justo porque ahí es donde está atorada la inclusión, ahí es donde tenemos estos frenos que no están permitiendo que México pueda tener una mayor inclusión financiera”, dijo Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex, durante la presentación del estudio.

Entre 2017 y 2025, las transacciones en terminales punto de venta (TPV) crecieron cerca de 102%, mientras que el número de establecimientos con estos dispositivos prácticamente no registró avances. En el mismo periodo, la cantidad de terminales aumentó 37.2%, aunque en el último año mostró una ligera disminución.

“Tenemos más terminales con prácticamente el mismo número (de establecimientos), está hablando de que probablemente se está muy concentrada en ciertos establecimientos, en ciertos sectores, el uso de terminales punto de venta”, explicó Ordaz.

Para el especialista, este resultado muestra que existe demanda por utilizar este canal, pero la falta de expansión de los puntos de aceptación limita su alcance. En ese sentido, consideró que la nueva legislación puede contribuir a “profundizar el uso y a eliminar estos frenos”.

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado, también destacó el potencial de extender los pagos digitales a gasolineras, carreteras de peaje, transporte público y pagos de impuestos y derechos gubernamentales.

“El uso de los pagos digitales en gasolineras, carreteras de peaje, transporte público en las grandes ciudades y en los pagos de impuestos y derechos (...) impulsará de manera decidida la inclusión financiera”, mencionó.

Banamex identificó que mexicanos buscan productos más sofisticados

La digitalización también está acompañada por una mayor profundización de los servicios financieros. El Índice Banamex de Inclusión Financiera 2026 identificó que los usuarios comienzan a buscar productos que les permitan mantener relaciones de más largo plazo con las instituciones y acceder a mayores beneficios.

Entre 2017 y 2025, las cuentas transaccionales tradicionales, conocidas como nivel 4, crecieron 13.8%, mientras que las cuentas limitadas de niveles 1, 2 y 3 disminuyeron. En el mismo periodo, las tarjetas de crédito aumentaron 26.2% y el crédito total avanzó 15.2%.

“Ya quiero una relación más de largo plazo, quiero algo que me dé más beneficios, que me permita transaccionar de mejor forma”, resumió Ordaz al explicar el comportamiento de estos indicadores.

El estudio también documentó un crecimiento de 556% en los contratos que utilizan banca móvil, entre 2017 y 2025. Además,

Sin embargo, la transformación todavía enfrenta brechas territoriales. Ciudad de México, Nuevo León, Baja California Sur y Quintana Roo se ubicaron entre las entidades con mayores niveles de inclusión financiera, mientras que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala permanecieron entre las más rezagadas.

La investigación es elaborada conjuntamente por las áreas de Estudios Económicos y Educación Financiera Banamex, y tiene como objetivo medir la evolución de la inclusión financiera en México mediante indicadores de acceso y uso del sistema financiero formal.