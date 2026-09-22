De acuerdo a los datos de la World Nuclear Association, WNA, México es el cuarto país en toda América con la mayor producción de energía nuclear, con 12,0 millones de kwh en el 2024, esta producción de energía nuclear representó el 4,8% del total de su electricidad.
La producción de energía nuclear en México proviene de la única central nuclear que tiene México, localizada en Veracruz y cuenta con 1,400 profesionales nucleares.
Conocida como Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde en Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, para el 2021, la Secretaría de Energía de México remarcó que esta central nuclear cumple con los altos estándares de seguridad que exige la Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, siendo vigilados porla Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, CNSNS, y Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ.
La energía nuclear en México respresenta el 8.9% de le energía de la CFE
Gracias a la generación y producción de energía nuclear de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, México 8.9 por ciento de la generación de CFE, lo confirma el Gobierno de México la la Comisión Federal de Electricidad.
“La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, CNLV, produce entre el 4.5 y el 4.8 por ciento de la electricidad que consume el país, representa el 8.9 por ciento de la generación de Comisión Federal de Electricidad, CFE, y constituye el 18 por ciento de la energía limpia generada en el país, señaló el gerente de Centrales Nucleoeléctricas y coordinador Corporativo Nuclear de la CFE, Héctor Sergio López Villarreal”, CFE.
Fuentes de energía en México: energía nuclear la más limpia y segura
México cuenta con varias fuentes de energía, esta estrategia le permite al país diversificar sus fuentes de energía limpia, permitiéndole un amplio margen de acción ante el desabastecimiento o receso de alguna de ellas.
- Energía hidráulica
- Energía eólica
- Energía nuclear
En el caso de la energía nuclear, es considerada la fuente de energía en México “más limpia y segura debido a su nulo nivel de emisiones contaminantes”, aclaró el Gobierno de México.
México cuenta con dos reactores nucleares
México hace parte de los países que tiene como objetivo energético hacer el tránsito hacía las fuentes de energías limpias y la energía nuclear, para avanzar en sus políticas y estrategias en materia de transición energética, el país cuenta con dos reactores nucleares.
México cuenta con dos reactores de la Central Nuclear Laguna Verde. Estos reactores de agua en ebullición, BWR, están con fines académicos y de producción de radioisótopos. El Centro Nuclear de México, “Dr. Nabor Carrillo Flores”, del ININ, cuenta con un reactor de investigación.
Para qué sirve la energía nuclear que produce México
El Acuerdo de Cooperación para el Usos Pacíficos de la Energía Nuclear con Estados Unidos, que firmó México le permite hacer uso de esta fuente de energía en casos como estos
- Generación de energía eléctrica, mediante la Central Nuclear Laguna Verde.
- Gestión de desechos radiactivos, incluyendo su tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento y disposición final en el CADER.
- Producción de radiofármacos para fines médicos.
- Irradiación con fines médicos, industriales y de investigación.
- Esterilización de materiales médicos y quirúrgicos, mediante el Irradiador Gamma del ININ.
- Desbacterización de alimentos deshidratados, mediante irradiación.
- Investigación científica, a través de las instalaciones del ININ.
- Manipulación y transporte de materiales radiactivos, como parte de los servicios que ofrece el ININ.
- Uso de generadores de radiación.
- Extracción y tratamiento de minerales radiactivos, como minerales de uranio y torio.