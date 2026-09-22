México hace parte activa del Acuerdo de Cooperación sobre los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear.

De acuerdo a los datos de la World Nuclear Association, WNA, México es el cuarto país en toda América con la mayor producción de energía nuclear, con 12,0 millones de kwh en el 2024, esta producción de energía nuclear representó el 4,8% del total de su electricidad.

La producción de energía nuclear en México proviene de la única central nuclear que tiene México, localizada en Veracruz y cuenta con 1,400 profesionales nucleares.

Conocida como Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde en Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz , para el 2021, la Secretaría de Energía de México remarcó que esta central nuclear cumple con los altos estándares de seguridad que exige la Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, siendo vigilados porla Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, CNSNS, y Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ.

Instalaciones de enriquecimiento e instalaciones de fabricación de combustible nuclear. Gobierno de México

La energía nuclear en México respresenta el 8.9% de le energía de la CFE

Gracias a la generación y producción de energía nuclear de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, México 8.9 por ciento de la generación de CFE, lo confirma el Gobierno de México la la Comisión Federal de Electricidad.

“ La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, CNLV, produce entre el 4.5 y el 4.8 por ciento de la electricidad que consume el país, representa el 8.9 por ciento de la generación de Comisión Federal de Electricidad, CFE, y constituye el 18 por ciento de la energía limpia generada en el país, señaló el gerente de Centrales Nucleoeléctricas y coordinador Corporativo Nuclear de la CFE, Héctor Sergio López Villarreal”, CFE.

"Las instalaciones nucleares juegan un papel crucial en el desarrollo energético y científico de nuestro país. Sin embargo, su operación requiere estrictos estándares de seguridad para proteger tanto a las personas como al medio ambiente", Gobierno de México. Gobierno de México

Fuentes de energía en México: energía nuclear la más limpia y segura

México cuenta con varias fuentes de energía, esta estrategia le permite al país diversificar sus fuentes de energía limpia, permitiéndole un amplio margen de acción ante el desabastecimiento o receso de alguna de ellas.

Energía hidráulica

Energía eólica

Energía nuclear

En el caso de la energía nuclear, es considerada la fuente de energía en México “más limpia y segura debido a su nulo nivel de emisiones contaminantes”, aclaró el Gobierno de México.

"En México existen diferentes fuentes de generación de electricidad a través de energías limpias como son la hidráulica, eólica, solar y nuclear siendo esta última la más limpia y segura debido a su nulo nivel de emisiones contaminantes ", Gobierno de México Gobierno de México

México cuenta con dos reactores nucleares

México hace parte de los países que tiene como objetivo energético hacer el tránsito hacía las fuentes de energías limpias y la energía nuclear, para avanzar en sus políticas y estrategias en materia de transición energética, el país cuenta con dos reactores nucleares.

México cuenta con dos reactores de la Central Nuclear Laguna Verde. Estos reactores de agua en ebullición, BWR, están con fines académicos y de producción de radioisótopos. El Centro Nuclear de México, “Dr. Nabor Carrillo Flores”, del ININ, cuenta con un reactor de investigación.

Para qué sirve la energía nuclear que produce México

El Acuerdo de Cooperación para el Usos Pacíficos de la Energía Nuclear con Estados Unidos, que firmó México le permite hacer uso de esta fuente de energía en casos como estos