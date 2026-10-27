El Gobierno de México prevé que a finales de noviembre se retomen las exportaciones a través de Nogales, Sonora.

Tras un año y medio de restricciones en la exportación de ganado vivo a Estados Unidos desde el estado de Chihuahua, el Gobierno de México reanudó el lunes 26 de octubre de este año la exportación de ganado bovino desde Puerto Palomas, Chihuahua, hacia Columbus, en Nuevo México, Estados Unidos. “¡La exportación de ganado bovino mexicano a Estados Unidos se reanuda desde Puerto Palomas, Chihuahua!“, publicó Jazmín López Gutiérrez, secretaria de Agricultura México.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, AGRICULTURA, informó que el primer envío estuvo integrado por 750 cabezas de ganado, en el marco de la recuperación de esta actividad comercial.

Con esta reapertura, Chihuahua se suma a las estaciones cuarentenarias que ya operan para exportar ganado a Estados Unidos, con un promedio diario de 3 mil 500 cabezas desde Chihuahua y Sonora.

La exportación de ganado de México a Estados Unidos desde Chihuahua inició con un primer envío de 750 cabezas de ganado. Secretaría de Agricultura

México reanuda los envíos de ganado desde Chihuahua con 750 cabezas

El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Calderón Elizalde, participó en el inicio en representación de la titular de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez. Según el comunicado oficial, la operación busca mantener la actividad económica vinculada con los productores ganaderos.

Calderón Elizalde señaló que la reanudación responde al compromiso del Gobierno de México con los estándares sanitarios y la coordinación bilateral. La dependencia indicó que se busca cumplir las medidas acordadas con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA), para dar continuidad a las exportaciones.

Campo y ganado: las exportaciones de ganado a EE.UU. se habían frenado por el gusano barrenador del ganado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Chihuahua y Sonora exportan alrededor de 3 mil 500 cabezas de ganado al día

De acuerdo con Agricultura, actualmente se exportan alrededor de 3 mil 500 cabezas de ganado bovino diariamente a través de los puertos que están en operación en Chihuahua y Sonora. La dependencia destacó que esta actividad beneficia a distintos sectores de la cadena productiva, incluidos pequeños ganaderos, acopiadores y transportistas.

En el comunicado, el director en jefe del Senasica afirmó que la instrucción presidencial es colaborar con los productores nacionales y respetar los requisitos sanitarios establecidos con las autoridades estadounidenses. El objetivo es sostener las exportaciones y preservar las condiciones que permiten el intercambio de ganado entre ambos países.

La Secretaría de Agricultura también detalló que ya se reabrieron las operaciones en las estaciones cuarentenarias de Agua Prieta, Sonora, y San Jerónimo y Puerto Palomas, Chihuahua. Además, se prevé que las exportaciones se reanuden a través de Nogales, Sonora, a finales de noviembre de 2026, según la información oficial.