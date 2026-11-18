La regla está prevista en el artículo 1316, fracción VII, del Código Civil Federal. (Fuente: Shutterstock)

El Código Civil Federal contempla distintas causas de incapacidad para heredar, tanto por testamento como por sucesión intestada. Entre ellas se encuentra el caso de los ascendientes que abandonaron, prostituyeron o corrompieron a sus descendientes, respecto de las personas ofendidas.

La regla está prevista en el artículo 1316, fracción VII, del Código Civil Federal. Sin embargo, la legislación también establece que esta incapacidad no opera automáticamente, ya que debe ser declarada mediante un juicio cuando algún interesado la solicite.

La materia sucesoria debe analizarse conforme a la legislación civil de cada entidad federativa. En la Ciudad de México, por ejemplo, el artículo 1316, fracción VII, del Código Civil para el Distrito Federal contempla la misma regla para los ascendientes que abandonen, prostituyan o corrompan a sus descendientes.

Atención: qué dice la ley sobre los padres que abandonaron a sus hijos

El artículo 1316 del Código Civil Federal señala que son incapaces de heredar por testamento o por intestado quienes se encuentren en alguno de los supuestos que establece la norma.

En su fracción VII, indica que están comprendidos “los ascendientes que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus descendientes, respecto de los ofendidos”.

Esto significa que, por ejemplo, un padre que abandonó a uno de sus hijos puede quedar impedido para heredar a ese hijo. La expresión “respecto de los ofendidos” limita la incapacidad: no impide que el ascendiente herede de otros descendientes a los que no afectó con esa conducta.

Además, la incapacidad debe ser declarada en juicio. El artículo 1341 establece que esta consecuencia no produce efectos hasta que exista una declaración judicial, a petición de una persona interesada, y señala que el juez no puede promoverla de oficio.

Un padre que abandonó a uno de sus hijos puede quedar impedido para heredar a ese hijo. Fuente: Shutterstock Andrey_Popov

Qué otras conductas pueden impedir una herencia

El artículo 1316 contiene 12 causas de incapacidad para heredar, entre ellas:

Haber sido condenado por dar, ordenar o intentar dar muerte al autor de la sucesión o a determinados familiares.

Cometer determinados delitos contra el autor de la herencia o sus familiares.

Abandonar, prostituir o corromper a los descendientes , en los términos de la fracción VII.

Incumplir la obligación de proporcionar alimentos cuando existía ese deber.

No cuidar a un familiar que estuviera imposibilitado para trabajar y sin recursos, en los supuestos previstos por la ley.

Usar violencia, dolo o fraude para conseguir que una persona haga, modifique o revoque su testamento.

Incurrir en determinadas conductas relacionadas con la supresión, sustitución o suposición de infante.

El ofensor puede recuperar el derecho a heredar si es perdonado por la persona agraviada. El artículo 1318 establece que, para la sucesión por intestado, el perdón debe constar mediante una declaración auténtica o por hechos indubitables.

En los casos de sucesión por testamento, el artículo 1319 establece que la capacidad para suceder se recupera si, después de conocer el agravio, la persona ofendida instituye heredero al ofensor o revalida su institución anterior con las formalidades exigidas para testar.