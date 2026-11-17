La CNLV es única en su tipo en México, se ubica en Alto Lucero, Veracruz. Ahí se genera electricidad firme y limpia a partir de la fisión nuclear.

México tiene diversificada su producción de energía por medio de fuentes eléctricas como la hidráulica, la eólica, la solar y la nuclear a fisión. Desde 1976 la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde se encuentra en operación y su sincronización con la red eléctrica se dio en dos unidades, la primera en 1990 y la segunda en 1994.

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es operada por la Comisión Federal de Electricidad, CFE. De acuerdo con datos publicados por la CFE, esta planta nuclear aportó un “8.1% de toda la energía que la CFE inyectó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”.

"En México existen diferentes fuentes de generación de electricidad a través de energías limpias como son la hidráulica, eólica, solar y nuclear siendo esta última la más limpia y segura debido a su nulo nivel de emisiones contaminantes ", Gobierno de México Gobierno de México

Boiling Water Reactor, el gigante nuclear en ebullición responsable de la fisión nuclear

De acuerdo la informe oficial del Gobierno de México en materia de energía nuclear publicado en 1999, el Boiling Water Reactor, BWR, cuenta con potencia bruta de 675 MWe (megawatts eléctricos) cada una. Este gigante nuclear es el corazón de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, CNLV. localizada en Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz.

El reactor del tipo agua en ebullición, Boiling Water Reactor, BWR, con una potencia eléctrica bruta de 675 Mwe cada una. Fuente: Shutterstock

El reactor Boiling Water Reactor es un diseño de la empresa norteamericana General Electric. Este gigante nuclear se encuentra activo y el combustible nuclear que usa es uranio enriquecido al 4% y 5%.

A diferencia de otros diseños de reactores nucleares que separan el circuito de enfriamiento del generador de vapor, este sistema opera mediante un ciclo directo en el que el agua absorbe el calor de la fisión directamente dentro de la vasija principal del reactor hasta transformarse en vapor.

Este flujo a alta presión es conducido sin intermediarios para impulsar el conjunto turbogenerador, montado con tecnología de Mitsubishi, lo que optimiza la eficiencia térmica antes de que el vapor sea condensado y retorne de forma continua al núcleo.

La Planta Nuclear de México es administrada por la CFE. la CNLV Cuenta con una capacidad de 1640 MW. Fuente: Gobierno de México

Para garantizar la seguridad operativa y la estabilidad de la reacción en cadena, la infraestructura se complementa con un contenedor de supresión de presión tipo Mark II y un núcleo integrado por 444 ensambles de combustible de circonio.

La regulación fina de la potencia se logra mediante 109 barras de control cruciformes de carburo de boro accionadas desde la base de la vasija, consolidando una arquitectura robusta que sostiene los estándares de confiabilidad de la planta en el territorio veracruzano.

“Con máxima prioridad en la seguridad y una sólida cultura organizacional, la CNLV genera 5 % de la energía total del país” , indica el Gobierno de México.

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) es una instalación de producción de energía eléctrica, basada en la energía nuclear y en la fisión nuclear para generar electricidad y es la única en México. Gobierno de México

Uranio enriquecido al 4% y 5% en la Central Nuclear de México

México cuenta con diferentes reservas uraníferos a nivel nacional con seis yacimientos de uranio: Yacimientos en el estado de Chihuahua, Yacimientos en el estado de Nuevo León, Yacimientos en el estado de Sonora, Yacimientos en el estado de Durango, Yacimiento en el estado de Oaxaca, Yacimientos en el estado de Baja California Sur.

Desde 1950, por mandato constitucional, los yacimientos de uranio en México son reservas nacionales cuya explotación exclusiva pertenece al Estado. Fuente: Gobierno de México

Según el Gobierno, México cuenta con 160.000 toneladas de reservas de uranio, sin embargo, pese a su riqueza en uranio, debido al costo que representa el enriquecimiento de uranio, el país importa el Yellowcake o dióxido de uranio (UO₂) enriquecido a un nivel de entre el 4% y el 5% de Uranio-235 (U-235), para poder usarlo como combustible de sus dos reactores BWR.

La soberanía energética de México, es especial producida por la energía atómica se ve expuesta y susceptible a factores geopolíticos externos, como ocurrió una vez en 1978 cuando el Gobierno de Jimmy Carter endureció los controles de la venta de uranio enriquecido a raíz de la Ley de No Proliferación Nuclear de 1978 y bloqueó la venta hasta abril de 1979.