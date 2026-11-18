Coatzacoalcos aplicará multas de hasta 10 UMA ($1,173.10) a vecinos que saquen la basura fuera de los días y horarios de recolección.

El Reglamento de Limpia Pública de municipio Coatzacoalcos, Veracruz, establece multas para los vecinos que saquen la basura fuera de los días y el horario de recolección. El Ayuntamiento anunció que reforzaría la aplicación de estas sanciones para quienes dejen basura en la vía pública después del paso del camión recolector.

La disposición busca evitar la acumulación de desechos en calles y banquetas, prevenir obstrucciones en el alcantarillado y reducir los riesgos sanitarios. Las infracciones pueden representar multas de hasta 10 UMA para quienes incumplan las reglas del municipio.

¿Por qué pueden multar a los vecinos que saquen la basura fuera de horario?

El 26 de enero de 2026, el Gobierno de Coatzacoalcos, a través de la Subdirección de Limpia Pública, anunció que aplicaría estrictamente las sanciones previstas en el artículo 120 del Reglamento de Limpia Pública.

De acuerdo con el comunicado oficial del Ayuntamiento, las autoridades reforzaron las tareas de limpieza en las 36 rutas de recolección y comenzaron a reunir evidencia fotográfica y testimonial para identificar a las personas que incumplan las disposiciones.

La medida busca evitar que las bolsas de basura permanezcan durante horas en la vía pública, obstruyan el sistema de alcantarillado y los canales pluviales o provoquen encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

El Ayuntamiento reforzó la limpieza y vigilancia en sus 36 rutas para evitar que los desechos obstruyan el alcantarillado y causen inundaciones. Fuente: Municipio de Coatzacoalcos

¿De cuánto son las multas por sacar la basura fuera del horario establecido?

El artículo 120 del Reglamento de Limpia Pública contempla sanciones de hasta 10, 20 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la infracción.

Para quienes saquen las bolsas de basura fuera de los días u horarios establecidos, después del paso del camión recolector, la multa puede alcanzar las 10 UMA.

Con el valor diario de la UMA de 2026, equivalente a $117.31 pesos, las sanciones representan los siguientes montos:

Hasta 10 UMA ($1,173.10) : sacar la basura fuera de los días u horarios establecidos, quemar residuos en domicilios o colocar muebles y objetos en desuso en la vía pública.

Hasta 20 UMA ($2,346.20) : tirar basura en orillas de carreteras y caminos vecinales, abandonar cadáveres de animales en la vía pública o mezclar residuos domésticos con desechos peligrosos o de manejo especial.

Hasta 40 UMA ($4,692.40): arrojar deliberadamente residuos sólidos o líquidos en cuerpos de agua, canales pluviales, playas, terrenos baldíos o alcantarillado municipal.

¿A qué hora deben sacar la basura en Coatzacoalcos?

Los horarios de recolección dependen de la colonia y de la ruta asignada. El Ayuntamiento cuenta con un sistema oficial para consultar los recorridos de los camiones, los turnos y la frecuencia del servicio.

El listado municipal identifica rutas matutinas y nocturnas, con recorridos de lunes a sábado en las colonias incluidas en el sistema.

Por ejemplo, en julio de 2026, inspectores de Limpia Pública realizaron un recorrido en la colonia Santa Isabel para recordar a los habitantes que debían colocar sus residuos a partir de las 18:00 horas, cuando comienza el servicio en ese sector.

Para conocer cuándo pasa el camión recolector, se puede consultar el sistema oficial de rutas de Limpia Pública de Coatzacoalcos.

¿Ya se aplican multas por tirar basura fuera de horario?

El Ayuntamiento anunció en enero de 2026 que aplicaría estrictamente el reglamento y reforzaría la vigilancia para identificar a los infractores.

Posteriormente, en marzo de ese año, medios locales informaron sobre el inicio de operativos y la aplicación de sanciones a ciudadanos que dejaran residuos en calles y banquetas fuera de los horarios permitidos.

Además, en julio, inspectores municipales realizaron recorridos con perifoneo para recordar las reglas de recolección y advertir sobre las consecuencias de incumplirlas.

El Gobierno de Coatzacoalcos también pidió a los habitantes no entregar sus residuos a recolectores particulares, como camionetas o tricicleros, y colaborar con la limpieza del frente de sus viviendas.