La Profeco analizó 52 marcas de atún envasado en México para evaluar su calidad, contenido de proteínas y medio de cobertura.

Elegir entre atún en agua o en aceite puede parecer una decisión sencilla, pero ambas presentaciones tienen diferencias en su composición nutricional que conviene conocer antes de comprar. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó distintas marcas comercializadas en México y evaluó aspectos como el contenido de proteínas, la presencia de soya y el medio de cobertura.

Además, organismos sanitarios explican los beneficios del pescado para la alimentación y los nutrientes que aporta. Estos datos permiten identificar qué opción puede resultar más conveniente según las necesidades de cada consumidor.

¿Cuál es la diferencia entre el atún en agua y en aceite?

La principal diferencia está en el líquido utilizado para conservar el pescado. El atún en agua se envasa con agua y, en algunos casos, sal, mientras que el atún en aceite utiliza grasas vegetales o aceite de oliva como medio de cobertura.

Esta característica modifica su composición nutricional. En general, el atún en aceite puede aportar más calorías y grasas, debido a que parte del aceite queda retenido en el pescado incluso después de escurrirlo.

Por su parte, la presentación en agua suele ser una alternativa para quienes buscan reducir el consumo de grasas añadidas. Sin embargo, las cantidades de proteínas, sodio y otros nutrientes dependen de cada producto y fabricante.

Elegir atún en agua ayuda a controlar calorías y grasas añadidas, mientras que el de aceite aporta mayor energía según la marca. Fuente: Magnific

¿Qué encontró Profeco al analizar el atún en agua y en aceite?

En marzo de 2024, la Profeco publicó en la Revista del Consumidor un estudio de calidad sobre 52 marcas de atún envasado, para el que realizó 1,092 pruebas entre septiembre de 2023 y enero de 2024.

El organismo examinó características como el contenido de proteínas, la cantidad de soya, la masa drenada, el contenido neto y el medio de cobertura.

Entre los resultados aparecen dos productos de Marina Azul:

Atún en trozos en aceite de oliva extra virgen : registró un contenido de proteínas de 28,2%.

Atún en trozos en agua: presentó un contenido de proteínas de 22,8%.

Aunque estos resultados muestran una diferencia entre las dos presentaciones analizadas, no significa que todos los productos en aceite tengan más proteínas que los envasados en agua. La composición depende de cada marca y presentación.

¿Qué beneficios tiene comer atún?

El atún es una fuente de proteínas y aporta nutrientes como vitamina B12 y selenio. También contiene ácidos grasos omega-3, entre ellos EPA y DHA, que participan en distintas funciones del organismo.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) explican que los omega-3 se encuentran principalmente en pescados y mariscos. Estos ácidos grasos son importantes para el funcionamiento del organismo y forman parte de una alimentación equilibrada.

Por eso, tanto el atún en agua como el conservado en aceite pueden aportar nutrientes beneficiosos . La presencia de aceite no significa necesariamente que el producto tenga más omega-3, ya que estos ácidos grasos provienen principalmente del pescado.

¿Cuál conviene comprar para una alimentación saludable?

Si el objetivo es controlar las calorías y reducir el consumo de grasas añadidas, el atún en agua suele ser una alternativa conveniente.

Generalmente tiene menos calorías y grasas, por lo que puede convenir a quienes buscan controlar el aporte energético y suelen ser más convenientes a la hora de elegir una opción.