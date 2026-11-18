México cuenta con disposiciones que permiten restringir la expedición o renovación del pasaporte a personas que tengan impedimentos judiciales o administrativos.

Estas medidas están contempladas en el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje , que establece las condiciones bajo las cuales la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puede negar la emisión del pasaporte .

La normativa también contempla la posibilidad de impedir que una persona salga del territorio nacional cuando exista una resolución judicial que así lo determine.

Tener un impedimento de esta naturaleza puede afectar tanto la posibilidad de tramitar un pasaporte como el derecho a abandonar el país. Shutterstock

¿En qué casos México puede negar la expedición del pasaporte?

El artículo 2 del Reglamento distingue entre dos tipos de impedimentos :

El administrativo es una medida establecida por la SRE que impide expedir un pasaporte cuando existen irregularidades u observaciones en el trámite. El judicial es un acto decretado por una autoridad judicial, ya sea como medida precautoria o como consecuencia de la ejecución de una sentencia.

Este último establece la prohibición de salir del país y, por esa razón, también impide que la Secretaría expida un pasaporte a la persona involucrada.

Además, el artículo 4 establece expresamente que no se expedirá este documento a quien se encuentre sujeto a un impedimento judicial o administrativo.

La restricción también aplica cuando no se cuenta con el consentimiento requerido por el propio Reglamento para tramitar el pasaporte de una persona menor de edad.

¿Qué establece el artículo 46 sobre los impedimentos para salir de México?

El artículo 46, en su fracción VI, contempla la posibilidad de registrar un impedimento administrativo cuando alguna autoridad judicial o administrativa solicite que se restrinja la expedición o renovación del pasaporte o documento de identidad y viaje, o que se impida la salida del territorio nacional.

Entre las disposiciones que deben tenerse en cuenta se encuentran:

Artículo 2: define el impedimento judicial como un acto de autoridad que prohíbe a una persona abandonar el país y que, por consecuencia, impide expedirle un pasaporte.

Artículo 4: establece que la SRE no expedirá el documento a quienes tengan un impedimento judicial o administrativo.

Artículo 13: determina que el impedimento registrado subsistirá mientras continúen vigentes las causas que lo originaron.

Artículo 46, fracción VI: permite registrar un impedimento administrativo cuando una autoridad judicial o administrativa solicite restringir la expedición o renovación del pasaporte o impedir la salida del territorio nacional.

Por su parte, el último párrafo del artículo 46 establece que el impedimento administrativo se dará de baja cuando dejen de existir las causas que lo originaron.