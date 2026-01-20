La Secretaría de la Defensa Nacional de México que el Servicio Militar Nacional (SMN) se mantiene como un deber de carácter obligatorio y de orden público para todos los varones mexicanos , ya sean nacidos en el país o naturalizados. Esta medida afecta especialmente a quienes nacieron en 2008 y cumplen 18 años en 2026, incluso si actualmente residen en Estados Unidos.

2026 trae una nueva norma que reduce el tiempo de capacitación militar

Desde este año, el período formal de adiestramiento fue modificado para hacerlo más accesible. La capacitación ahora consta únicamente de 2 escalones , conformados por 13 sesiones sabatinas que se desarrollan de 7 am a 1 pm. Esta reducción representa un cambio significativo respecto al esquema anterior, facilitando el cumplimiento de la obligación sin comprometer tanto tiempo de los jóvenes.

Nueva norma en 2026: el adiestramiento militar se reduce a 13 sesiones sabatinas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento del SMN sin afectar tanto la vida cotidiana de los jóvenes. Fuente: Shutterstock.

Mexicanos en Estados Unidos: el proceso especial que deben seguir

Según la Ley del Servicio Militar Nacional en su Artículo 11, los mexicanos residentes en el extranjero tienen la obligación de inscribirse en los consulados. Para quienes viven en Estados Unidos, el proceso inicia con el alistamiento entre el 2 de enero y el 15 de octubre de 2026 en su Oficina Consular más cercana.

Una vez inscritos, reciben una Cartilla de Identidad del SMN con una matrícula que inicia con la letra “Z”, que los diferencia de quienes radican en México (cuya matrícula inicia con “D”). Lo más importante: no deben realizar el entrenamiento militar en cuarteles, sino que permanecen “a disponibilidad” , un estatus meramente administrativo que no requiere servicio activo.

Las 5 fases obligatorias que todo mexicano debe cumplir

El Servicio Militar Nacional se estructura en cinco etapas claramente definidas:

Alistamiento (2 de enero al 15 de octubre): las Juntas Municipales, Alcaldías de Reclutamiento y Consulados registran a todos los mexicanos que cumplen 18 años durante 2026.

Sorteo (domingo de noviembre): las autoridades determinan mediante sorteo con bolas de colores si cada joven cumplirá servicio activo en Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (bola blanca o azul) o permanecerá a disponibilidad (bola negra).

Reclutamiento : se acude con la cartilla de identidad del Servicio Militar para entregar la documentación correspondiente.

Adiestramiento : período formal de capacitación que, desde 2026, consta de 13 sesiones sabatinas.

Liberación (diciembre): las autoridades entregan las cartillas que certifican el cumplimiento de la obligación.

Mexicanos en el extranjero: quienes viven en Estados Unidos deben inscribirse en el consulado entre enero y octubre; reciben la cartilla con matrícula “Z” y no requieren entrenamiento activo, solo permanecen “a disponibilidad”. Nikita Buida

Extranjeros naturalizados también están obligados a cumplir el servicio

Un aspecto menos conocido, pero igualmente importante es que el Servicio Militar no solo aplica a mexicanos por nacimiento . Los extranjeros que se naturalizaron mexicanos también están sujetos a esta obligación, independientemente de su país de origen. Esto significa que cualquier persona que haya obtenido la nacionalidad mexicana y se encuentre en edad militar (18 a 40 años) debe cumplir con los mismos requisitos que los ciudadanos nacidos en México.

Para los naturalizados que residen en Estados Unidos, el proceso es idéntico al de los mexicanos por nacimiento: deben registrarse en su consulado más cercano, recibirán la cartilla con matrícula “Z” y quedarán a disponibilidad sin necesidad de entrenamiento activo. Después de un año, podrán retirar su Cartilla de Identidad del SMN y la hoja de liberación en las Oficinas Consulares, completando así su obligación militar.