A partir del 1 de febrero de 2026, volar dentro de Estados Unidos implicará un nuevo cargo económico para quienes no cuenten con la identificación adecuada. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó que los pasajeros mayores de 18 años que no presenten una REAL ID u otro documento válido deberán pagar 45 dólares para pasar los controles de seguridad aeroportuarios.

La tarifa, denominada ConfirmID Fee, no es opcional y forma parte de la implementación final de la ley REAL ID , una normativa federal enfocada en fortalecer los estándares de identificación por razones de seguridad nacional.

El cobro se aplicará exclusivamente en vuelos domésticos y deberá abonarse antes de acceder a las zonas restringidas del aeropuerto.

Quiénes deben presentar el REAL ID para viajar por USA a partir de febrero

Según la TSA, los 45 dólares que se cobran a aquellos pasajeros que no presenten la documentación debida son para cubrir los costos del proceso extraordinario de verificación de identidad, que incluye validaciones digitales, datos biométricos y cruzamiento de información en tiempo real. La medida afecta únicamente a quienes no porten documentos compatibles con los nuevos requisitos federales .

El Real ID será requerido para:

Abordar vuelos nacionales dentro de EU.

Ingresar a edificios federales

Acceder a instalaciones nucleares.

Quiénes no necesitarán Real ID para viajar por USA:

Un titular de un pasaporte o tarjeta de pasaporte estadounidense válidos.

Una persona que no utiliza el avión como medio de transporte nacional.

Un estadounidense que no visita bases militares.

Una persona que no visita instalaciones federales.

Proceso alternativo con validez limitada.

Los viajeros sin REAL ID que opten por pagar la tarifa deberán someterse a un procedimiento especial de verificación. Este proceso incluye completar una validación digital de identidad, confirmar datos personales y biométricos, realizar el pago correspondiente y obtener una autorización digital temporal.

La confirmación obtenida tendrá una vigencia de apenas 10 días. Si el pasajero vuela nuevamente después de ese plazo sin presentar una identificación válida, deberá repetir todo el procedimiento y abonar los 45 dólares otra vez, lo que puede resultar costoso para viajeros frecuentes.

Cuáles son los documentos aceptados para evitar el cargo

La TSA especificó que existen diversas alternativas válidas para evitar el pago de la tarifa ConfirmID. Entre los documentos aceptados figuran:

Pasaporte estadounidense vigente

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Credenciales de viajero confiable del DHS como Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST

Identificación militar del Departamento de Defensa

Tarjeta de residente permanente

Identificación tribal emitida por tribus reconocidas federalmente.

La normativa aplica a todos los pasajeros mayores de 18 años en vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. Los menores de edad podrán viajar acompañados por un adulto que cumpla con los requisitos de identificación, sin necesidad de presentar documentación propia compatible con REAL ID.