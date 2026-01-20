Autoridades y especialistas remarcan la importancia de conocer los cambios para evitar multas, sanciones administrativas y la pérdida del permiso para manejar.

Una nueva regulación que entrará en vigor en 2026 encendió las alertas entre los motociclistas. La norma establece sanciones más severas para quienes incumplan ciertas reglas de tránsito, incluida la suspensión de la licencia de conducir, una medida que busca reducir accidentes y ordenar la circulación vial.

El foco está puesto en prácticas habituales que ahora serán consideradas infracciones graves. Bajo este contexto, autoridades y especialistas remarcan la importancia de conocer los cambios para evitar multas, sanciones administrativas y la pérdida del permiso para manejar .

Qué regla deberán respetar los motociclistas para no perder la licencia en 2026

El punto central de la nueva normativa es la prohibición de circular entre carriles cuando el tránsito está en movimiento , una maniobra común entre motociclistas en calles y autopistas congestionadas. A partir de 2026, esta práctica será considerada una falta grave.

La ley establece que las motocicletas deberán respetar el mismo carril que el resto de los vehículos, sin adelantamientos entre filas mientras los autos avanzan. Solo se permitirá la circulación regular, alineada con el flujo vehicular.

Las autoridades justifican la medida al señalar que el desplazamiento entre carriles incrementa el riesgo de choques, especialmente en zonas urbanas con alto volumen de tránsito.

Suspensión de licencia y sanciones: qué pasa si no se cumple la norma

Quienes incumplan esta regla podrán enfrentar la suspensión de la licencia de conducir desde la primera infracción, con el objetivo de desalentar conductas riesgosas y modificar hábitos de manejo.

En caso de reincidencia, las sanciones podrían agravarse, con suspensiones más prolongadas o incluso la revocación definitiva del permiso. Además, la normativa prevé multas económicas y otras penalizaciones administrativas, reforzando el carácter preventivo de la medida.

Por qué se implementa esta medida y qué deben tener en cuenta los motociclistas

La reforma surge ante el aumento de accidentes de motociclistas y la necesidad de reforzar la seguridad vial. Las autoridades consideran que ordenar la circulación es clave para reducir siniestros y mejorar la convivencia en la vía pública.

Aunque la norma se aprobó en una jurisdicción específica, el debate se replica en otras regiones, donde ya rigen restricciones similares para circular entre carriles.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan a los motociclistas: