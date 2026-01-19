El cumplimiento del Servicio Militar Nacional (SMN) en México mantiene su carácter obligatorio para 2026. Bajo las nuevas disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el proceso se ha modernizado para facilitar que los jóvenes cumplan con este deber cívico sin interrumpir drásticamente sus actividades cotidianas.

Cuál es el principal cambio del Servicio Militar Obligatorio en 2026

La gran novedad para la clase 2008 y remisos es la modalidad de adiestramiento intensivo que reduce significativamente el tiempo de permanencia.

Ahora, el cumplimiento podrá realizarse en tan solo 13 sesiones sabatinas , lo que equivale a un periodo aproximado de tres meses, permitiendo a los jóvenes compatibilizar esta obligación con sus estudios o trabajos.

Calendario y proceso de inscripción

Para quienes nacieron en 2008 o son remisos, el proceso ya ha comenzado. El periodo de alistamiento inició el pasado 2 de enero y se mantendrá abierto hasta el 15 de octubre de 2026. Es fundamental acudir a la Junta de Reclutamiento de cada municipio o alcaldía antes de la fecha límite para evitar sanciones.

Comenzó el Servicio Militar Obligatorio para hombres y mujeres.

Tras el registro, los jóvenes deberán estar atentos al mes de noviembre de 2026, fecha en la que se llevará a cabo el tradicional sorteo. En este evento se definirá, mediante el color de la bola (blanca, azul o negra), quiénes deberán presentarse a las sesiones de adiestramiento según el sistema establecido por la Sedena.

Cuáles son los requisitos y documentación necesaria

Para iniciar el trámite, los interesados deben presentar:

acta de nacimiento

CURP

comprobante de domicilio

identificación oficial.

Además, se solicitan dos fotografías con camisa blanca y corte de cabello tipo casquete corto, siguiendo los estándares institucionales establecidos para todos los aspirantes.

Obtener la Cartilla Militar liberada sigue siendo un paso estratégico para el desarrollo profesional de los jóvenes mexicanos. Este documento no solo funciona como una identificación oficial, sino que es un requisito indispensable para ingresar a ciertos niveles de la administración pública y algunas instituciones educativas del país.

El enfoque actual del SMN busca fomentar valores de disciplina y compromiso social a través de capacitaciones prácticas.

Al reducirse a solo 13 sesiones sabatinas, la Sedena busca incentivar una mayor participación y asegurar que todos los jóvenes cuenten con su documentación en regla al finalizar el año. Se recomienda a todos los interesados no dejar el trámite para la última semana de octubre, ya que la demanda suele saturar las oficinas locales.