Los nacidos en 2008 tendrán que cumplir el servicio militar obligatorio: se extenderá por un año y percibirán un salario mínimo. (Foto: IA).

En Colombia, el servicio militar se establece como una responsabilidad legal para los hombres al alcanzar la mayoría de edad. Cada año, un elevado número de jóvenes debe presentarse ante las autoridades para definir su situación militar, un proceso que determina si deberán cumplir con el servicio en las Fuerzas Armadas, si serán exonerados o si deberán satisfacer otros requisitos impuestos por la legislación vigente.

En la actualidad, el servicio militar en el país está regido por la Ley 1861 de 2017, que reformó el sistema de reclutamiento, introdujo nuevas compensaciones económicas y determinó excepciones aplicables a ciertos grupos de ciudadanos.

La normativa actual estipula que los ciudadanos deben clarificar su situación militar a partir de los 18 años. Este procedimiento es supervisado por entidades como el Ejército Nacional de Colombia y otras instituciones de seguridad del Estado, encargadas de organizar las convocatorias y de verificar la incorporación de individuos al servicio.

Servicio militar en Colombia: quiénes deben cumplirlo

El servicio militar es obligatorio para los hombres entre los 18 y 24 años en Colombia. Al alcanzar la mayoría de edad, los ciudadanos se ven en la obligación de presentarse ante las autoridades competentes con el propósito de determinar su situación militar, procedimiento que establece si deben ingresar al servicio o si son elegibles para alguna de las exenciones que la ley contempla.

Las mujeres no tienen obligación de cumplir con este servicio; sin embargo, tienen la opción de participar de forma voluntaria si desean integrarse a las fuerzas militares o a programas de apoyo institucional. Las convocatorias para este servicio son realizadas con regularidad y están dirigidas a jóvenes pertenecientes a cohortes de nacimiento específicas.

Servicio militar en Colombia: obligatorio para hombres y voluntario para mujeres. (Foto: Freepik).

Duración del servicio militar obligatorio en 2026

La duración del servicio militar varía según el perfil del conscripto. Por lo general, los jóvenes que han completado la educación secundaria prestan servicio durante un periodo de 12 meses, mientras que aquellos que no ostentan el título de bachiller pueden cumplir un periodo de hasta 18 meses.

Durante este tiempo, los soldados llevan a cabo labores de apoyo a las Fuerzas Armadas, que comprenden tareas de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en diversas regiones del país.

Servicio militar en Colombia: normativa y obligaciones para los jóvenes. (Foto: Archivo de El Cronista Colombia).

Servicio militar obligatorio: cuánto paga el gobierno en 2026

El Estado colombiano ha aumentado los beneficios económicos para aquellos que cumplen con esta obligación. Los jóvenes que prestan servicio reciben una bonificación mensual que actualmente se aproxima al valor de un salario mínimo, así como alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante la totalidad del periodo de servicio.

Asimismo, al concluir su servicio, los soldados reciben un pago adicional por concepto de licenciamiento y apoyo para su reintegración a la vida civil. Estas medidas buscan reconocer el tiempo dedicado a la defensa del país y mejorar las condiciones de aquellos que se incorporan a las fuerzas militares.

Quiénes están exentos del servicio militar y por qué

La legislación colombiana prevé diversas excepciones que permiten a ciertos ciudadanos no estar obligados a cumplir con el servicio militar. Entre los casos que justifica esta exención se encuentran individuos que padecen discapacidades físicas o condiciones médicas que les imposibilitan cumplir con las exigencias del servicio.

Asimismo, aquellos hombres que están casados o tienen hijos, quienes mantienen económicamente a sus padres o hermanos, los miembros de comunidades indígenas que habitan en sus territorios y aquellos religiosos que pertenecen a instituciones reconocidas, también pueden quedar exentos. En determinadas circunstancias, los ciudadanos pueden abonar una cuota de compensación militar para regularizar su situación sin necesidad de prestar servicio.