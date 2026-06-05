Inició el Servicio Militar Obligatorio para hombres y mujeres nacidos en 2008: contarán sólo tres meses para finalizar su instrucción (foto: archivo).

Todos los varones mexicanos que cumplan 18 años durante el año de la convocatoria, así como los remisos que no realizaron el trámite en años anteriores, deben registrarse para obtener la cartilla militar del Servicio Militar Obligatorio, documento expedido por el Gobierno de México en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con la convocatoria oficial, los interesados deben entregar su documentación entre enero y agosto en las Juntas Municipales y Delegacionales de Reclutamiento de todo el país.

Servicio Militar Nacional 2026: quiénes deben registrarse, fechas clave y documentos obligatorios para obtener la cartilla militar en México. Fuente: FreePik

Así funciona el sorteo del Servicio Militar Nacional y qué significa cada color de bola

Una vez concluida la etapa de registro, los jóvenes participan en el tradicional sorteo nacional del Servicio Militar Nacional, que generalmente se realiza durante noviembre en todo el país.

Durante este procedimiento se determina la modalidad bajo la cual cada ciudadano cumplirá con su obligación militar . Los resultados se asignan mediante el sistema de bolas de colores:

Bola blanca: el joven deberá cumplir con el servicio militar encuadrado, asistiendo a las actividades de adiestramiento programadas por la Sedena.

Bola azul: en algunos estados y zonas militares también implica la realización del servicio encuadrado bajo las condiciones que determine la autoridad militar correspondiente.

Bola negra: el ciudadano queda a disposición, es decir, cumple con el requisito administrativo sin necesidad de acudir regularmente a instrucción militar.

La asignación depende de las necesidades operativas de cada región militar y del número de ciudadanos registrados durante la convocatoria anual.

Cuáles son los documentos necesarios para anotarse en el Servicio Militar Nacional

Los requisitos pueden variar ligeramente entre municipios, pero de manera general las autoridades solicitan:

Acta de nacimiento certificada.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio reciente.

Identificación oficial con fotografía o constancia de identidad.

Fotografías con las características establecidas por la Sedena.

Formato de solicitud proporcionado por la Junta de Reclutamiento.

La recepción de documentos suele realizarse entre enero y agosto de cada año. Una vez concluido este periodo, las autoridades revisan la documentación, registran a los solicitantes y preparan el sorteo nacional.

Sorteo militar y bolas de colores: así decide la Secretaría de la Defensa Nacional quién cumple encuadrado, a disponibilidad o con adiestramiento reducido. Fuente: Gobierno de México

Qué ocurre con los jóvenes remisos que no realizaron el trámite a los 18 años

Los ciudadanos que no se registraron cuando les correspondía no pierden la posibilidad de obtener su cartilla militar. Sin embargo, pasan a la categoría de remisos, término utilizado para identificar a quienes no realizaron el trámite en el año de su convocatoria.

Los remisos deben acudir a las Juntas de Reclutamiento para regularizar su situación y presentar la documentación requerida. Dependiendo del caso, las autoridades pueden solicitar requisitos complementarios o asignar fechas específicas para completar el proceso.

La Sedena recomienda que tanto los jóvenes de 18 años como los remisos inicien el trámite lo antes posible para evitar retrasos y asegurar su participación en la convocatoria vigente.

Además, se recuerda que la Cartilla del Servicio Militar Nacional sigue siendo uno de los documentos oficiales más importantes emitidos por el Estado de México y es requerida para: