Mateo Tormos advierte que las baterías con una salud menor al 50% suelen romperse con las bajas temperaturas y dejan el auto varado.

La llegada del frío puede convertirse en un problema para los conductores que tienen baterías deterioradas en sus autos. Mateo Tormos, mecánico español y responsable de Talleres Mateo 2.0, advirtió que los acumuladores con un estado de salud inferior al 50% pueden fallar cuando bajan las temperaturas y dejar los vehículos sin posibilidad de arrancar.

La advertencia surgió de un video que publicó en TikTok, donde mostró el diagnóstico de un automóvil y explicó por qué conviene revisar la batería antes de que llegue el invierno.

El caso de la batería deteriorada que llamó la atención del mecánico

En su video, el mecánico mostró el caso de un cliente que había comenzado a experimentar dificultades para encender su vehículo. Al explicar el motivo de la revisión, Tormos contó: “El cliente también se quejaba de que últimamente, le costaba un poquito arrancar, que arrancaba un poco pobre”.

Para comprobar qué ocurría, conectó un analizador a la batería y obtuvo dos resultados: un estado de salud del 21% y un nivel de carga del 58%.

Después de revisar el sistema eléctrico, explicó que el alternador no presentaba inconvenientes, pero que el acumulador estaba deteriorado: “El alternador carga bien, pero la salud de la batería, que es lo que nos interesa a nosotros, está mal”.

El dispositivo de diagnóstico también recomendó reemplazar la batería para evitar que el automóvil quedara sin posibilidad de arrancar.

El mecánico español Mateo Tormos sostiene un dispositivo de diagnóstico electrónico junto a una batería de coche en su taller. TikTok - TALLERES MATEO 2.0

La recomendación de Mateo sobre el cambio de baterías antes del invierno

A partir de los resultados de la prueba, Tormos advirtió que el conductor podía quedarse varado si continuaba utilizando ese acumulador. Su recomendación fue cambiarlo antes de la llegada de las bajas temperaturas.

En el video, el mecánico analizó: “Esta batería, si no la cambiamos, ahora que entra ya el frío, los cambios de tiempo… Va a dejar tirado al cliente".

En ese sentido, enfatizó: “Las baterías que están a menos del 50%, cuando viene el frío y los cambios de tiempo, se rompen y nos dejan tirados cuando más nos hacen falta”.

¿Cómo afecta el frío a la batería de un coche?

Las bajas temperaturas afectan el funcionamiento de las baterías porque ralentizan las reacciones químicas que permiten generar electricidad. Como consecuencia, disminuye la capacidad del acumulador para entregar energía, justo cuando el motor necesita más potencia para arrancar.

Además, el aceite del motor se vuelve más viscoso con el frío, lo que aumenta la resistencia al movimiento de sus componentes y exige un mayor esfuerzo al sistema de arranque.

Existe otro riesgo cuando la batería está muy descargada: el electrolito puede congelarse. Cuando esto sucede, el líquido se expande y puede provocar grietas en la carcasa y deformaciones en las placas internas, lo que ocasiona daños permanentes.

La documentación técnica de GS Yuasa, fabricante de baterías, explica que los acumuladores descargados tienen un mayor riesgo de congelación que aquellos que conservan una carga completa.

¿Qué significa que una batería tenga menos del 50% de salud?

Es importante diferenciar dos indicadores que aparecen en los diagnósticos de los automóviles:

Estado de salud (SOH) : estima la capacidad que conserva la batería respecto de su condición original.

Estado de carga (SOC): indica cuánta energía tiene disponible en ese momento.

No son valores equivalentes. Una batería puede estar descargada, pero conservar una buena salud, o estar cargada y tener un deterioro importante.